https://noticiaslatam.lat/20260715/rumbo-a-la-final-argentina-e-inglaterra-un-choque-cargado-de-historia-1174278490.html
Rumbo a la Final: Argentina e Inglaterra, un choque cargado de historia
Rumbo a la Final: Argentina e Inglaterra, un choque cargado de historia
Sputnik Mundo
No es un partido más. Es una rivalidad construida con historia, emociones y capítulos que marcaron generaciones. Argentina e Inglaterra vuelven a enfrentarse... 15.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-15T13:00+0000
2026-07-15T13:00+0000
2026-07-15T13:00+0000
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0e/1174278333_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5adc7413d14abcbc0f855511ea1e9a31.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0e/1174278333_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c822c43c15421af955d64616c2120a20.png
Rumbo a la Final: Argentina e Inglaterra, un choque cargado de historia
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: Argentina e Inglaterra, un choque cargado de historia
2026-07-15T13:00+0000
true
PT3M26S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Rumbo a la Final: Argentina e Inglaterra, un choque cargado de historia
No es un partido más. Es una rivalidad construida con historia, emociones y capítulos que marcaron generaciones. Argentina e Inglaterra vuelven a enfrentarse en el escenario mundialista. Entra y conoce todas las claves del encuentro.