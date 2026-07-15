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La OTAN sonríe ante las cámaras y se divide entre bastidores
La OTAN sonríe ante las cámaras y se divide entre bastidores
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La pasada cumbre de la OTAN, pese a las declaraciones oficiales, deja más temas divisorios que de compromiso entre los aliados. Detrás de los bastidores... 15.07.2026, Sputnik Mundo
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La OTAN sonríe ante las cámaras y se divide entre bastidores
La pasada cumbre de la OTAN, pese a las declaraciones oficiales, deja más temas divisorios que de compromiso entre los aliados. Detrás de los bastidores, Washington, París y Ankara se enfrentan no solo por Ucrania e Irán, sino por una manzana de la discordia más grande: quién se beneficiará del elevado gasto militar.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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