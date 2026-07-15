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La OTAN sonríe ante las cámaras y se divide entre bastidores

La OTAN sonríe ante las cámaras y se divide entre bastidores

Sputnik Mundo

La pasada cumbre de la OTAN, pese a las declaraciones oficiales, deja más temas divisorios que de compromiso entre los aliados. Detrás de los bastidores... 15.07.2026, Sputnik Mundo

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de moscú a la habana

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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:

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