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De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
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La OTAN sonríe ante las cámaras y se divide entre bastidores
La OTAN sonríe ante las cámaras y se divide entre bastidores
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La pasada cumbre de la OTAN, pese a las declaraciones oficiales, deja más temas divisorios que de compromiso entre los aliados. Detrás de los bastidores... 15.07.2026, Sputnik Mundo
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La OTAN sonríe ante las cámaras y se divide entre bastidores

15:00 GMT 15.07.2026
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La pasada cumbre de la OTAN, pese a las declaraciones oficiales, deja más temas divisorios que de compromiso entre los aliados. Detrás de los bastidores, Washington, París y Ankara se enfrentan no solo por Ucrania e Irán, sino por una manzana de la discordia más grande: quién se beneficiará del elevado gasto militar.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
00:00 Avances e introducción del programa
05:01 El mensaje de Europa a EEUU
17:01 Por qué Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania
31:00 El memorando con Irán: ¿diplomacia o estrategia de dilación?
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