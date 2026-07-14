https://noticiaslatam.lat/20260714/europa-compra-una-cantidad-record-de-gas-ruso-revelan-medios-1174276856.html
Europa compra una cantidad récord de gas ruso, revelan medios
Europa compra una cantidad récord de gas ruso, revelan medios
Sputnik Mundo
Durante la primera mitad de 2026, la UE compró una cantidad récord de gas natural licuado (GNL) procedente de la planta rusa Yamal LNG, informan medios. Las... 14.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-14T14:20+0000
2026-07-14T14:20+0000
2026-07-14T14:20+0000
economía
🌍 europa
rusia
unión europea (ue)
gas natural licuado (gnl)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0e/1174276962_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_8b3b7ff39d593ff5f8f112af2212057c.jpg
Según estimaciones de la organización ecologista Urgewald, Europa podría haber pagado hasta 6.000 millones de euros [unos 6.871 millones de dólares] por estos suministros. Los principales compradores, de acuerdo con los medios, fueron Francia (3,6 millones de toneladas), Bélgica (2,9 millones) y España (2,7 millones).El aumento de las importaciones se produjo antes del endurecimiento del régimen de sanciones impuesto por propio Occidente. En enero, el Consejo de la Unión Europea aprobó el reglamento para eliminar progresivamente las importaciones de GNL y gas por gasoducto procedentes de Rusia. Por su parte, Rusia sostuvo que Occidente había cometido un grave error al renunciar a comprar hidrocarburos rusos, ya que ello conduciría a una nueva dependencia, caracterizada por precios más elevados. Según Moscú, los países que dejaron de adquirir directamente petróleo y gas rusos seguirán comprándolos a través de intermediarios y a un coste superior.La causa de la mayor demanda de GNL ruso fue la crisis en Oriente Medio. Los daños en la infraestructura energética y el control iraní sobre el estrecho de Ormuz provocaron una reducción de los suministros de gas catarí, lo que disparó los precios mundiales.
https://noticiaslatam.lat/20260410/hipocresia-energetica-la-risis-en-oriente-medio-obliga-a-europa-a-llenar-sus-depositos-con-gnl-ruso-1172997630.html
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0e/1174276962_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_70bc5ba08f2a2dca7280160df9e176c0.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🌍 europa, rusia, unión europea (ue), gas natural licuado (gnl)
🌍 europa, rusia, unión europea (ue), gas natural licuado (gnl)
Europa compra una cantidad récord de gas ruso, revelan medios
Durante la primera mitad de 2026, la UE compró una cantidad récord de gas natural licuado (GNL) procedente de la planta rusa Yamal LNG, informan medios. Las compras alcanzaron los 9,89 millones de toneladas, un 18 % más que en el mismo período del año anterior.
Según estimaciones de la organización ecologista Urgewald, Europa podría haber pagado hasta 6.000 millones de euros [unos 6.871 millones de dólares] por estos suministros. Los principales compradores, de acuerdo con los medios, fueron Francia (3,6 millones de toneladas), Bélgica (2,9 millones) y España (2,7 millones).
El aumento de las importaciones se produjo antes del endurecimiento del régimen de sanciones impuesto por propio Occidente. En enero, el Consejo de la Unión Europea aprobó el reglamento para eliminar progresivamente las importaciones de GNL y gas por gasoducto procedentes de Rusia.
Por su parte, Rusia sostuvo que Occidente había cometido un grave error al renunciar a comprar hidrocarburos rusos, ya que ello conduciría a una nueva dependencia, caracterizada por precios más elevados. Según Moscú, los países que dejaron de adquirir directamente petróleo y gas rusos seguirán comprándolos a través de intermediarios y a un coste superior.
La causa de la mayor demanda de GNL ruso fue la crisis en Oriente Medio
. Los daños en la infraestructura energética y el control iraní sobre el estrecho de Ormuz provocaron una reducción de los suministros de gas catarí
, lo que disparó los precios mundiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.