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Venus en la mira: Rusia fija fecha para su próxima conquista espacial
Venus en la mira: Rusia fija fecha para su próxima conquista espacial
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Rusia pone la mira en Venus. Roscosmos propone lanzar estaciones automáticas al planeta más hostil del sistema solar después de 2036. La Luna primero, Venus... 12.07.2026, Sputnik Mundo
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Venus en la mira: Rusia fija fecha para su próxima conquista espacial
Rusia pone la mira en Venus. Roscosmos propone lanzar estaciones automáticas al planeta más hostil del sistema solar después de 2036. La Luna primero, Venus después. Una carrera espacial que Moscú no planea perder.
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