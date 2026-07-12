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Venus en la mira: Rusia fija fecha para su próxima conquista espacial

Venus en la mira: Rusia fija fecha para su próxima conquista espacial

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Rusia pone la mira en Venus. Roscosmos propone lanzar estaciones automáticas al planeta más hostil del sistema solar después de 2036. La Luna primero, Venus... 12.07.2026, Sputnik Mundo

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Venus en la mira: Rusia fija fecha para su próxima conquista espacial Sputnik Mundo Venus en la mira: Rusia fija fecha para su próxima conquista espacial 2026-07-12T15:00+0000 true PT29M46S

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