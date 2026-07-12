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El funeral de Jameneí, una boda de robots y 'Jesús' contra corrida de toros, entre las fotos de la semana
El funeral de Jameneí, una boda de robots y 'Jesús' contra corrida de toros, entre las fotos de la semana
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Ceremonias funerarias del antiguo... 12.07.2026, Sputnik Mundo
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El funeral de Jameneí, una boda de robots y 'Jesús' contra corrida de toros, entre las fotos de la semana

09:01 GMT 12.07.2026
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Ceremonias funerarias del antiguo líder supremo de Irán, Alí Jameneí, las secuelas del doble sismo en Venezuela; una boda insólita en Moscú y las protestas contra las corridas de toros en España, en las fotos de la semana.
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© REUTERS Benoit Tessier

Una modelo desfila durante la Semana de Alta Costura de París.

Una modelo desfila durante la Semana de Alta Costura de París. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Benoit Tessier

Una modelo desfila durante la Semana de Alta Costura de París.

© AP Photo / Vahid Salemi

El camión con los ataúdes del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de los miembros de su familia avanza entre la multitud de dolientes durante la procesión fúnebre en Teherán.

El camión con los ataúdes del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de los miembros de su familia avanza entre la multitud de dolientes durante la procesión fúnebre en Teherán. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Vahid Salemi

El camión con los ataúdes del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de los miembros de su familia avanza entre la multitud de dolientes durante la procesión fúnebre en Teherán.

© REUTERS Jonathan Ernst

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dan la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dan la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Jonathan Ernst

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dan la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara.

© AP Photo / Seth Wenig

Un rayo caye sobre el Puente de Brooklyn mientras se desarrollaba un espectáculo de fuegos artificiales con motivo de la celebración del Día de la Independencia de EEUU.

Un rayo caye sobre el Puente de Brooklyn mientras se desarrollaba un espectáculo de fuegos artificiales con motivo de la celebración del Día de la Independencia de EEUU. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Seth Wenig

Un rayo caye sobre el Puente de Brooklyn mientras se desarrollaba un espectáculo de fuegos artificiales con motivo de la celebración del Día de la Independencia de EEUU.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimedia

La ceremonia de boda de unos robots llamados Robert y Matilda en Moscú.

La ceremonia de boda de unos robots llamados Robert y Matilda en Moscú. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Sergey Bobylev
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La ceremonia de boda de unos robots llamados Robert y Matilda en Moscú.

© REUTERS Ricardo Arduengo

Un perro trata de descansar mientras los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el doble terremoto en Venezuela

Un perro trata de descansar mientras los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el doble terremoto en Venezuela - Sputnik Mundo
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© REUTERS Ricardo Arduengo

Un perro trata de descansar mientras los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el doble terremoto en Venezuela

© REUTERS Dawoud Abu Alkas

Palestinos se congregan para ver un partido del Mundial de Fútbol de 2026.

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© REUTERS Dawoud Abu Alkas

Palestinos se congregan para ver un partido del Mundial de Fútbol de 2026.

© Sputnik / Yuri Kochetkov / Acceder al contenido multimedia

Una joven realiza trucos acrobáticos en uno de los pabellones del zoológico de Moscú.

Una joven realiza trucos acrobáticos en uno de los pabellones del zoológico de Moscú. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Yuri Kochetkov
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Una joven realiza trucos acrobáticos en uno de los pabellones del zoológico de Moscú.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Unos niños pasan corriendo junto a un montón de basura acumulada en la calle durante un apagón en La Habana.

Unos niños pasan corriendo junto a un montón de basura acumulada en la calle durante un apagón en La Habana. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ramon Espinosa

Unos niños pasan corriendo junto a un montón de basura acumulada en la calle durante un apagón en La Habana.

© AP Photo / Miguel Oses

En Pamplona, España, se celebra la ceremonia de inauguración del Festival de San Fermín, una fiesta conocida desde el siglo XII.

En Pamplona, España, se celebra la ceremonia de inauguración del Festival de San Fermín, una fiesta conocida desde el siglo XII. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Miguel Oses

En Pamplona, España, se celebra la ceremonia de inauguración del Festival de San Fermín, una fiesta conocida desde el siglo XII.

© REUTERS Norlys Perez

Un cachorro de tigre blanco (tigre de Bengala) en el Zoológico Nacional de Cuba, nacido y criado con éxito a pesar de las dificultades operativas derivadas del bloqueo energético impuesto por EEUU.

Un cachorro de tigre blanco (tigre de Bengala) en el Zoológico Nacional de Cuba, nacido y criado con éxito a pesar de las dificultades operativas derivadas del bloqueo energético impuesto por EEUU. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Norlys Perez

Un cachorro de tigre blanco (tigre de Bengala) en el Zoológico Nacional de Cuba, nacido y criado con éxito a pesar de las dificultades operativas derivadas del bloqueo energético impuesto por EEUU.

© REUTERS Vincent West

Un activista vestido de Jesús marcha junto a defensores de los animales durante una manifestación en contra de las corridas en España.

Un activista vestido de Jesús marcha junto a defensores de los animales durante una manifestación en contra de las corridas en España. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Vincent West

Un activista vestido de Jesús marcha junto a defensores de los animales durante una manifestación en contra de las corridas en España.

© REUTERS Adriano Machado

Personas trasladan sus pertenencias al interior de un edificio gravemente dañado tras el doble terremoto en Venezuela.

Personas trasladan sus pertenencias al interior de un edificio gravemente dañado tras el doble terremoto en Venezuela. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Adriano Machado

Personas trasladan sus pertenencias al interior de un edificio gravemente dañado tras el doble terremoto en Venezuela.

© AP Photo / Mukhtar Khan

Menores disfrutan refrescándose en un arroyo en un caluroso día en el norte de la India.

Menores disfrutan refrescándose en un arroyo en un caluroso día en el norte de la India. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Mukhtar Khan

Menores disfrutan refrescándose en un arroyo en un caluroso día en el norte de la India.

© REUTERS Ahmed Saad

Un individuo entra al refrigerador con el cuerpo del difunto ayatolá Alí Jameneí durante la procesión fúnebre en una de las ciudades de Irak.

Un individuo entra al refrigerador con el cuerpo del difunto ayatolá Alí Jameneí durante la procesión fúnebre en una de las ciudades de Irak. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Ahmed Saad

Un individuo entra al refrigerador con el cuerpo del difunto ayatolá Alí Jameneí durante la procesión fúnebre en una de las ciudades de Irak.

© AP Photo / Julio Cortez

El futbolista español Lamine Yamal abraza al portugués Cristiano Ronaldo tras el partido entre los equipos de estos países en el Mundial de Fútbol.

El futbolista español Lamine Yamal abraza al portugués Cristiano Ronaldo tras el partido entre los equipos de estos países en el Mundial de Fútbol. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Julio Cortez

El futbolista español Lamine Yamal abraza al portugués Cristiano Ronaldo tras el partido entre los equipos de estos países en el Mundial de Fútbol.

© REUTERS Tom Nicholson

Una residente de París sostiene a su loro bajo una fuente de niebla para refrescarlo.

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© REUTERS Tom Nicholson

Una residente de París sostiene a su loro bajo una fuente de niebla para refrescarlo.

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