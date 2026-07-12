El funeral de Jameneí, una boda de robots y 'Jesús' contra corrida de toros, entre las fotos de la semana
Una modelo desfila durante la Semana de Alta Costura de París.
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El camión con los ataúdes del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de los miembros de su familia avanza entre la multitud de dolientes durante la procesión fúnebre en Teherán.
El camión con los ataúdes del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de los miembros de su familia avanza entre la multitud de dolientes durante la procesión fúnebre en Teherán.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dan la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dan la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara.
Un rayo caye sobre el Puente de Brooklyn mientras se desarrollaba un espectáculo de fuegos artificiales con motivo de la celebración del Día de la Independencia de EEUU.
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La ceremonia de boda de unos robots llamados Robert y Matilda en Moscú.
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Un perro trata de descansar mientras los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio tras el doble terremoto en Venezuela
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Palestinos se congregan para ver un partido del Mundial de Fútbol de 2026.
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Una joven realiza trucos acrobáticos en uno de los pabellones del zoológico de Moscú.
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Unos niños pasan corriendo junto a un montón de basura acumulada en la calle durante un apagón en La Habana.
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En Pamplona, España, se celebra la ceremonia de inauguración del Festival de San Fermín, una fiesta conocida desde el siglo XII.
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Un cachorro de tigre blanco (tigre de Bengala) en el Zoológico Nacional de Cuba, nacido y criado con éxito a pesar de las dificultades operativas derivadas del bloqueo energético impuesto por EEUU.
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Un activista vestido de Jesús marcha junto a defensores de los animales durante una manifestación en contra de las corridas en España.
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Personas trasladan sus pertenencias al interior de un edificio gravemente dañado tras el doble terremoto en Venezuela.
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Menores disfrutan refrescándose en un arroyo en un caluroso día en el norte de la India.
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Un individuo entra al refrigerador con el cuerpo del difunto ayatolá Alí Jameneí durante la procesión fúnebre en una de las ciudades de Irak.
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El futbolista español Lamine Yamal abraza al portugués Cristiano Ronaldo tras el partido entre los equipos de estos países en el Mundial de Fútbol.
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Una residente de París sostiene a su loro bajo una fuente de niebla para refrescarlo.
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