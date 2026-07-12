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El funeral de Jameneí, una boda de robots y 'Jesús' contra corrida de toros, entre las fotos de la semana

El funeral de Jameneí, una boda de robots y 'Jesús' contra corrida de toros, entre las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Ceremonias funerarias del antiguo... 12.07.2026, Sputnik Mundo

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