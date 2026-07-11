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OTAN: la cumbre de los perdedores
OTAN: la cumbre de los perdedores
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Después de más de cuatro años de darle todo al régimen ucraniano, la OTAN sigue buscando cómo derrotar a una Rusia que no deja de avanzar en el campo de... 11.07.2026, Sputnik Mundo
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OTAN: la cumbre de los perdedores
Después de más de cuatro años de darle todo al régimen ucraniano, la OTAN sigue buscando cómo derrotar a una Rusia que no deja de avanzar en el campo de batalla. Los planes acordados en la última cumbre de la Alianza son grandiosos, pero la realidad lo convierte todo en papel mojado.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y @SputnikMundo, Juan Cortez y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
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