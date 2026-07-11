Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260711/otan-la-cumbre-de-los-perdedores-1174243725.html
OTAN: la cumbre de los perdedores
OTAN: la cumbre de los perdedores
Sputnik Mundo
Después de más de cuatro años de darle todo al régimen ucraniano, la OTAN sigue buscando cómo derrotar a una Rusia que no deja de avanzar en el campo de... 11.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-11T15:00+0000
2026-07-11T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0b/1174250358_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7c7bae96a5bc5a1278e0b29ae8da541c.jpg
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y @SputnikMundo, Juan Cortez y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
OTAN: la cumbre de los perdedores
Sputnik Mundo
OTAN: la cumbre de los perdedores
2026-07-11T15:00+0000
true
PT31M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/0b/1174250358_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f0c6eaf1dfaec59fd20221fa5993a58b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

OTAN: la cumbre de los perdedores

15:00 GMT 11.07.2026
© Sputnik
Síguenos en
Después de más de cuatro años de darle todo al régimen ucraniano, la OTAN sigue buscando cómo derrotar a una Rusia que no deja de avanzar en el campo de batalla. Los planes acordados en la última cumbre de la Alianza son grandiosos, pero la realidad lo convierte todo en papel mojado.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y @SputnikMundo, Juan Cortez y Víctor Ternovsky abordan estos temas:
00:00 Avances e introducción del programa
02:09 El belicismo de la OTAN choca con la cruda realidad
09:25 ¿Trump pasa al bando ucraniano?
13:49 La rusofobia del Comité Olímpico Internacional acaba sepultando su reputación
20:15 EEUU fracasa contra Cuba en la ONU
26:24 ¿Qué es la inteligencia artificial soberana de Rusia?
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала