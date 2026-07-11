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OTAN: la cumbre de los perdedores

OTAN: la cumbre de los perdedores

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Después de más de cuatro años de darle todo al régimen ucraniano, la OTAN sigue buscando cómo derrotar a una Rusia que no deja de avanzar en el campo de... 11.07.2026, Sputnik Mundo

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nicaragua-rusia: línea directa

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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y @SputnikMundo, Juan Cortez y Víctor Ternovsky abordan estos temas:

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