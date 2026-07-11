El Gobierno de México ha repatriado más de 3.700 bienes culturales

"Llevamos 3.700 piezas arqueológicas repatriadas y aquí están los números absolutos del periodo de Felipe Calderón: 5.479 piezas, y en el de Peña Nieto, 351 piezas arqueológicas e históricas", señaló el INAH.En ese sentido, detalló que, con las repatriaciones realizadas desde el inicio de los Gobiernos de Morena, México suma 17.878 bienes arqueológicos, históricos y etnográficos recuperados.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) informó que, en un año y nueve meses de la actual Administración de Claudia Sheinbaum, ha recuperado y repatriado 10 veces más bienes culturales que los que se recuperaron en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
"Llevamos 3.700 piezas arqueológicas repatriadas y aquí están los números absolutos del periodo de Felipe Calderón: 5.479 piezas, y en el de Peña Nieto, 351 piezas arqueológicas e históricas", señaló el INAH.