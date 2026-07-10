https://noticiaslatam.lat/20260710/el-intento-de-chantaje-nuclear-de-zelenski-fracasa-asegura-zajarova---1174233648.html
El intento de chantaje nuclear de Zelenski fracasa, asegura Zajárova
El intento de chantaje nuclear de Zelenski fracasa, asegura Zajárova
Sputnik Mundo
Zelenski intentó presionar a la OTAN con la posibilidad de que Kiev adquiriera armas nucleares, pero la alianza lo ignoró, declaró la portavoz del Ministerio... 10.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-10T00:40+0000
2026-07-10T00:40+0000
2026-07-10T00:40+0000
internacional
política
volodímir zelenski
ucrania
otan
maría zajárova
polonia
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/1c/1172812728_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_68303435317c110346721fa1705e21ed.jpg
Puntos clave de su mensajeLa cumbre de la OTAN en Ankara fue humillante para Zelenski, cuyas solicitudes de suministro de armas fueron rechazadas por la alianza, añadió Zajárova.
ucrania
polonia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/1c/1172812728_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_51de1a6e05d55c62946fddf7e0875580.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, volodímir zelenski, ucrania, otan, maría zajárova, polonia, rusia
política, volodímir zelenski, ucrania, otan, maría zajárova, polonia, rusia
El intento de chantaje nuclear de Zelenski fracasa, asegura Zajárova
Zelenski intentó presionar a la OTAN con la posibilidad de que Kiev adquiriera armas nucleares, pero la alianza lo ignoró, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.
Puntos clave de su mensaje
Durante la última semana, 308 civiles resultaron heridos por ataques militares ucranianos. Las fuerzas ucranianas atacan deliberadamente autobuses públicos con drones.
Zelenski intensifica los ataques terroristas
para "demostrar" la eficacia de sus armas a Occidente.
El neonazismo en Ucrania ha llevado a Polonia al límite.
La cumbre de la OTAN en Ankara fue humillante para Zelenski, cuyas solicitudes de suministro de armas fueron rechazadas por la alianza, añadió Zajárova.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de
estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en
este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!). Expandir Minimizar