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El intento de chantaje nuclear de Zelenski fracasa, asegura Zajárova
El intento de chantaje nuclear de Zelenski fracasa, asegura Zajárova
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Zelenski intentó presionar a la OTAN con la posibilidad de que Kiev adquiriera armas nucleares, pero la alianza lo ignoró, declaró la portavoz del Ministerio... 10.07.2026, Sputnik Mundo
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Puntos clave de su mensajeLa cumbre de la OTAN en Ankara fue humillante para Zelenski, cuyas solicitudes de suministro de armas fueron rechazadas por la alianza, añadió Zajárova.
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El intento de chantaje nuclear de Zelenski fracasa, asegura Zajárova

00:40 GMT 10.07.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa
María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa - Sputnik Mundo, 1920, 10.07.2026
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Zelenski intentó presionar a la OTAN con la posibilidad de que Kiev adquiriera armas nucleares, pero la alianza lo ignoró, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

Puntos clave de su mensaje

Durante la última semana, 308 civiles resultaron heridos por ataques militares ucranianos. Las fuerzas ucranianas atacan deliberadamente autobuses públicos con drones.
Zelenski intensifica los ataques terroristas para "demostrar" la eficacia de sus armas a Occidente.
El neonazismo en Ucrania ha llevado a Polonia al límite.
La cumbre de la OTAN en Ankara fue humillante para Zelenski, cuyas solicitudes de suministro de armas fueron rechazadas por la alianza, añadió Zajárova.
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