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Detienen a un hombre reclutado por fuerzas especiales de Ucrania para asesinar a un militar ruso

Detienen a un hombre reclutado por fuerzas especiales de Ucrania para asesinar a un militar ruso

Sputnik Mundo

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) detuvo a un ciudadano ruso acusado de planear el asesinato de un alto mando militar. Se abrió una causa penal y el... 09.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-09T15:27+0000

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Según el FSB, el hombre fue condenado por un robo cometido en 2002. Tras salir de prisión, se marchó a Ucrania, donde fue reclutado bajo la amenaza de que se iniciara un proceso penal contra su esposa. Allí, recibió entrenamiento en tiro y en el manejo de explosivos.Al regresar a Rusia, alquiló un piso en Moscú, donde instaló dos cámaras para vigilar el domicilio de un militar ruso. Además, se compró un disfraz: bigote postizo, barba y gafas. Según el plan de los servicios especiales ucranianos, estaba previsto que el militar muriera en un ataque con dron equipado con una bomba casera en el momento en que entrara en la casa.Se abrió una causa penal. El sospechoso fue arrestado por dos meses.Anteriormente, el FSB confirmó haber prevenido una serie de ataques terroristas a gran escala que, según el ente, los servicios secretos de Ucrania planeaban perpetrar con drones, en cooperación con sus supervisores occidentales, contra instalaciones y personal del Ministerio de Defensa de Rusia.

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