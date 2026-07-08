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De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
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250 años de independencia: EEUU traiciona sus cimientos
250 años de independencia: EEUU traiciona sus cimientos
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La arremetida de Donald Trump contra el comunismo, en la celebración de los 250 años de la independencia estadounidense, es algo más que un intento de... 08.07.2026, Sputnik Mundo
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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Daria Yuryeva en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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250 años de independencia: EEUU traiciona sus cimientos

15:00 GMT 08.07.2026
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La arremetida de Donald Trump contra el comunismo, en la celebración de los 250 años de la independencia estadounidense, es algo más que un intento de estigmatizar a sus oponentes políticos: es un atentado directo a la propia Declaración de Independencia de la potencia norteamericana, que proclama la libertad como uno de los derechos inalienables.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Daria Yuryeva en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
00:00 Avances e introducción del programa
02:50 La maniobra de Trump para salvarse políticamente
12:16 La FIFA quiere complacer a Trump y desata el rechazo global
21:17 ¿Por qué el funeral de Alí Jameneí impactó a Trump?
31:05 Cómo la rusofobia europea derrite a Europa
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