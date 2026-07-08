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250 años de independencia: EEUU traiciona sus cimientos
250 años de independencia: EEUU traiciona sus cimientos
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La arremetida de Donald Trump contra el comunismo, en la celebración de los 250 años de la independencia estadounidense, es algo más que un intento de... 08.07.2026, Sputnik Mundo
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250 años de independencia: EEUU traiciona sus cimientos
La arremetida de Donald Trump contra el comunismo, en la celebración de los 250 años de la independencia estadounidense, es algo más que un intento de estigmatizar a sus oponentes políticos: es un atentado directo a la propia Declaración de Independencia de la potencia norteamericana, que proclama la libertad como uno de los derechos inalienables.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Daria Yuryeva en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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