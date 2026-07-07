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Rumbo a la Final: Suiza pone a prueba el gran momento de Colombia
Rumbo a la Final: Suiza pone a prueba el gran momento de Colombia
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Dos equipos que llegan en gran forma, un solo boleto a cuartos de final y 90 minutos que pueden cambiar el rumbo del Mundial de Fútbol. Colombia y Suiza... 07.07.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: Suiza pone a prueba el gran momento de Colombia
Dos equipos que llegan en gran forma, un solo boleto a cuartos de final y 90 minutos que pueden cambiar el rumbo del Mundial de Fútbol. Colombia y Suiza prometen un partidazo. Entra y descubre todas las claves de este encuentro.
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