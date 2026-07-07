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Sputnik deportivo es el programa que te sumergirá en las últimas noticias de los deportes de la nueva era y de los de siempre. Repasaremos los eventos deportivos más importantes de todo el mundo.
https://noticiaslatam.lat/20260707/rumbo-a-la-final-egipto-desafia-al-campeon-del-mundo-en-un-duelo-clave-1174200569.html
Rumbo a la Final: Egipto desafía al campeón del mundo en un duelo clave
Rumbo a la Final: Egipto desafía al campeón del mundo en un duelo clave
Sputnik Mundo
La experiencia argentina se pone a prueba frente a un Egipto que ha sorprendido al mundo con su disciplina táctica y su capacidad para resistir. Se viene un... 07.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-07T13:00+0000
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sputnik deportivo
⚽ deportes
🟠 video
copa mundial de fútbol de 2026
argentina
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argentina
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MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rumbo a la Final: Egipto desafía al campeón del mundo en un duelo clave
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: Egipto desafía al campeón del mundo en un duelo clave
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, argentina, видео
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, argentina, видео

Rumbo a la Final: Egipto desafía al campeón del mundo en un duelo clave

13:00 GMT 07.07.2026
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La experiencia argentina se pone a prueba frente a un Egipto que ha sorprendido al mundo con su disciplina táctica y su capacidad para resistir. Se viene un duelo de máxima tensión. Descubre con nosotros quién tiene la ventaja en este enfrentamiento.
Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.
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