https://noticiaslatam.lat/20260707/rumbo-a-la-final-egipto-desafia-al-campeon-del-mundo-en-un-duelo-clave-1174200569.html
Rumbo a la Final: Egipto desafía al campeón del mundo en un duelo clave
Rumbo a la Final: Egipto desafía al campeón del mundo en un duelo clave
Sputnik Mundo
La experiencia argentina se pone a prueba frente a un Egipto que ha sorprendido al mundo con su disciplina táctica y su capacidad para resistir. Se viene un... 07.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-07T13:00+0000
2026-07-07T13:00+0000
2026-07-07T13:00+0000
sputnik deportivo
⚽ deportes
🟠 video
copa mundial de fútbol de 2026
argentina
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/07/1174200424_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6aee18696d9a22e0818c264b2cfd1759.png
Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.
argentina
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/07/1174200424_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f574f6522ad2d2323d7f8956616b26b9.png
Rumbo a la Final: Egipto desafía al campeón del mundo en un duelo clave
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: Egipto desafía al campeón del mundo en un duelo clave
2026-07-07T13:00+0000
true
PT3M05S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, argentina, видео
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, argentina, видео
Rumbo a la Final: Egipto desafía al campeón del mundo en un duelo clave
La experiencia argentina se pone a prueba frente a un Egipto que ha sorprendido al mundo con su disciplina táctica y su capacidad para resistir. Se viene un duelo de máxima tensión. Descubre con nosotros quién tiene la ventaja en este enfrentamiento.
Vota en nuestra encuesta
por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.