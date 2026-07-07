Ordenan liberación de presunto segundo tirador ligado a caso Colosio

De acuerdo con medios locales, los magistrados Sara Olimpia Reyes García, Karla Guadalupe Pinedo Magaña y Josué Osvaldo Garduño Sánchez desecharon los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), al indicar que prescribió la acción penal por el delito de homicidio simple intencional.El asesinato del entonces abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que detentó el poder durante ocho décadas, cimbró no solo al ámbito político nacional, sino que afectó a todos los rubros del país latinoamericano.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación, en el Estado de México (centro), avaló la salida inmediata de la cárcel de Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien fue señalado como uno de los implicados en el asesinato del candidato a la Presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 1994.
"En concordancia con su resolutivo, el tribunal revocó el auto de formal prisión dictado el 15 de noviembre de 2025, dictado por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México", precisó el diario local La Jornada.
El asesinato del entonces abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que detentó el poder durante ocho décadas, cimbró no solo al ámbito político nacional, sino que afectó a todos los rubros del país latinoamericano.
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