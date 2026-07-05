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Rumbo a la Final: Brasil busca una revancha histórica contra Noruega
Rumbo a la Final: Brasil busca una revancha histórica contra Noruega
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En 1998, Noruega humilló a Brasil en Marsella. 28 años después, los viejos rivales vuelven a cruzarse en octavos del Mundial 2026. ¿Revancha o repetición?.. 05.07.2026, Sputnik Mundo
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En 1998, Noruega humilló a Brasil en Marsella. 28 años después, los viejos rivales vuelven a cruzarse en octavos del Mundial 2026. ¿Revancha o repetición? Entra y descubre dónde puede definirse el duelo.
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