https://noticiaslatam.lat/20260705/el-planeta-rojo-guarda-un-nuevo-misterio-que-sorprende-a-la-ciencia-1174171742.html
El planeta rojo guarda un nuevo misterio que sorprende a la ciencia
El planeta rojo guarda un nuevo misterio que sorprende a la ciencia
Sputnik Mundo
Marte acaba de revelar un secreto oculto durante miles de millones de años, unos antiguos canales subterráneos por donde fluía roca fundida hacia gigantescos... 05.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-05T15:00+0000
2026-07-05T15:00+0000
2026-07-05T15:00+0000
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El planeta rojo guarda un nuevo misterio que sorprende a la ciencia
Sputnik Mundo
El planeta rojo guarda un nuevo misterio que sorprende a la ciencia
2026-07-05T15:00+0000
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Sputnik Mundo
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El planeta rojo guarda un nuevo misterio que sorprende a la ciencia
Marte acaba de revelar un secreto oculto durante miles de millones de años, unos antiguos canales subterráneos por donde fluía roca fundida hacia gigantescos volcanes, lo que representa un hallazgo que obliga a replantear cómo evolucionó el interior del planeta rojo.
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00:24
Introducción del programa
01:23
Científicos crean pegamento para heridas que no dejan cicatrices
09:08
Un descubrimiento impactante en Marte
16:19
La India abre la primera planta de producción de hidrógeno con calor nuclear
24:13
Encuentran olvidado en un cajón el primer hueso de un dinosaurio que habitaba en la Antártida