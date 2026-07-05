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¿Alguna vez te has preguntado cómo será el mundo dentro de 10, 20 o 100 años? En 'Conexión 360', el futuro te va a sonar emocionante como una película de ciencia ficción, ¡pero todo es real!
https://noticiaslatam.lat/20260705/el-planeta-rojo-guarda-un-nuevo-misterio-que-sorprende-a-la-ciencia-1174171742.html
El planeta rojo guarda un nuevo misterio que sorprende a la ciencia
El planeta rojo guarda un nuevo misterio que sorprende a la ciencia
Sputnik Mundo
Marte acaba de revelar un secreto oculto durante miles de millones de años, unos antiguos canales subterráneos por donde fluía roca fundida hacia gigantescos... 05.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-05T15:00+0000
2026-07-05T15:00+0000
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El planeta rojo guarda un nuevo misterio que sorprende a la ciencia
Sputnik Mundo
El planeta rojo guarda un nuevo misterio que sorprende a la ciencia
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El planeta rojo guarda un nuevo misterio que sorprende a la ciencia

15:00 GMT 05.07.2026
© Sputnik
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Marte acaba de revelar un secreto oculto durante miles de millones de años, unos antiguos canales subterráneos por donde fluía roca fundida hacia gigantescos volcanes, lo que representa un hallazgo que obliga a replantear cómo evolucionó el interior del planeta rojo.
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