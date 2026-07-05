Labores de rescate en Venezuela, festivales en Asia y bergantín escarlata, entre las fotos de la semana
Los escaladores rusos Angela Nikolau e Iván Beerkus protagonizan un emotivo beso al salir de la Corte Penal de Nueva York, donde comparecieron tras ser arrestados por subir a la cima del Empire State Building.
Los escaladores rusos Angela Nikolau e Iván Beerkus protagonizan un emotivo beso al salir de la Corte Penal de Nueva York, donde comparecieron tras ser arrestados por subir a la cima del Empire State Building.
Un bergantín navega por el río Neva bajo velas rojas durante el ensayo general de la fiesta de los graduados en San Petersburgo.
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Un retrato de la excanciller alemana Angela Merkel, obra del artista Jeremie Queyras, se expone en el Museo Bode de Berlín.
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Los trabajos de búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes entre los escombros de los edificios colapsados continúan en Venezuela.
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Una corriente de lava fundida se precipita por la ladera del volcán Etna durante una erupción.
Una corriente de lava fundida se precipita por la ladera del volcán Etna durante una erupción.
El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, pronuncia un discurso en un mitin del Partido Progresista Serbio celebrado en Belgrado.
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La luna llena aparece en el cielo de Moscú.
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Varias personas se concentran cerca de un edificio destruido tras un ataque aéreo en Afganistán.
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Una menor se refresca en una fuente pública en la capital lituana, Vilna.
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Socorristas y voluntarios descansan sobre los escombros de los edificios derrumbados en la localidad venezolana de Caraballeda, en el estado de La Guaira.
Socorristas y voluntarios descansan sobre los escombros de los edificios derrumbados en la localidad venezolana de Caraballeda, en el estado de La Guaira.
Las mujeres hindúes casadas realizan rituales alrededor de un árbol de baniano para pedir longevidad para sus maridos durante el festival de Vat Savitri Vrat en la India.
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Unos niños juegan en el barro durante el festival anual de la siembra de arroz, Nepal.
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Un cochero refresca a sus caballos en un caluroso día en el centro de Viena.
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Un manifestante lanza una botella contra un edificio durante una protesta contra la inmigración en Johannesburgo, Sudáfrica.
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Una pareja vestida de boda posa durante una sesión fotográfica en el paseo marítimo de Ortakoy, en Estambul.
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Una joven se saca fotos en la Plaza Roja de Moscú.
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