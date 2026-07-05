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Labores de rescate en Venezuela, festivales en Asia y bergantín escarlata, entre las fotos de la semana
Labores de rescate en Venezuela, festivales en Asia y bergantín escarlata, entre las fotos de la semana
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Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos siete días. Desde la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros tras el... 05.07.2026, Sputnik Mundo
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Labores de rescate en Venezuela, festivales en Asia y bergantín escarlata, entre las fotos de la semana

09:00 GMT 05.07.2026
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Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos siete días. Desde la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros tras el doble sismo en Venezuela hasta los festivales en la India y Nepal, y el paso del bergantín de velas rojas por San Petersburgo, estas son las fotos que no hay que perderse.
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© REUTERS Bing Guan

Los escaladores rusos Angela Nikolau e Iván Beerkus protagonizan un emotivo beso al salir de la Corte Penal de Nueva York, donde comparecieron tras ser arrestados por subir a la cima del Empire State Building.

Los escaladores rusos Angela Nikolau e Iván Beerkus protagonizan un emotivo beso al salir de la Corte Penal de Nueva York, donde comparecieron tras ser arrestados por subir a la cima del Empire State Building. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Bing Guan

Los escaladores rusos Angela Nikolau e Iván Beerkus protagonizan un emotivo beso al salir de la Corte Penal de Nueva York, donde comparecieron tras ser arrestados por subir a la cima del Empire State Building.

© Sputnik / Artem Pryakhin / Acceder al contenido multimedia

Un bergantín navega por el río Neva bajo velas rojas durante el ensayo general de la fiesta de los graduados en San Petersburgo.

Un bergantín navega por el río Neva bajo velas rojas durante el ensayo general de la fiesta de los graduados en San Petersburgo. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Artem Pryakhin
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Un bergantín navega por el río Neva bajo velas rojas durante el ensayo general de la fiesta de los graduados en San Petersburgo.

© REUTERS Axel Schmidt

Un retrato de la excanciller alemana Angela Merkel, obra del artista Jeremie Queyras, se expone en el Museo Bode de Berlín.

Un retrato de la excanciller alemana Angela Merkel, obra del artista Jeremie Queyras, se expone en el Museo Bode de Berlín. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Axel Schmidt

Un retrato de la excanciller alemana Angela Merkel, obra del artista Jeremie Queyras, se expone en el Museo Bode de Berlín.

© AP Photo / Matias Delacroix

Los trabajos de búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes entre los escombros de los edificios colapsados continúan en Venezuela.

Los trabajos de búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes entre los escombros de los edificios colapsados continúan en Venezuela. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Matias Delacroix

Los trabajos de búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes entre los escombros de los edificios colapsados continúan en Venezuela.

© REUTERS Giuseppe Di Stefano

Una corriente de lava fundida se precipita por la ladera del volcán Etna durante una erupción.

Una corriente de lava fundida se precipita por la ladera del volcán Etna durante una erupción. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Giuseppe Di Stefano

Una corriente de lava fundida se precipita por la ladera del volcán Etna durante una erupción.

© AP Photo / Darko Vojinovic

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, pronuncia un discurso en un mitin del Partido Progresista Serbio celebrado en Belgrado.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, pronuncia un discurso en un mitin del Partido Progresista Serbio celebrado en Belgrado. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Darko Vojinovic

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, pronuncia un discurso en un mitin del Partido Progresista Serbio celebrado en Belgrado.

© Sputnik / Maksim Blinov / Acceder al contenido multimedia

La luna llena aparece en el cielo de Moscú.

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© Sputnik / Maksim Blinov
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La luna llena aparece en el cielo de Moscú.

© REUTERS Stringer

Varias personas se concentran cerca de un edificio destruido tras un ataque aéreo en Afganistán.

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© REUTERS Stringer

Varias personas se concentran cerca de un edificio destruido tras un ataque aéreo en Afganistán.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Una menor se refresca en una fuente pública en la capital lituana, Vilna.

Una menor se refresca en una fuente pública en la capital lituana, Vilna. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Una menor se refresca en una fuente pública en la capital lituana, Vilna.

© REUTERS Pool/Miguel Medina

Socorristas y voluntarios descansan sobre los escombros de los edificios derrumbados en la localidad venezolana de Caraballeda, en el estado de La Guaira.

Socorristas y voluntarios descansan sobre los escombros de los edificios derrumbados en la localidad venezolana de Caraballeda, en el estado de La Guaira. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Pool/Miguel Medina

Socorristas y voluntarios descansan sobre los escombros de los edificios derrumbados en la localidad venezolana de Caraballeda, en el estado de La Guaira.

© AP Photo / Ajit Solanki

Las mujeres hindúes casadas realizan rituales alrededor de un árbol de baniano para pedir longevidad para sus maridos durante el festival de Vat Savitri Vrat en la India.

Las mujeres hindúes casadas realizan rituales alrededor de un árbol de baniano para pedir longevidad para sus maridos durante el festival de Vat Savitri Vrat en la India. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ajit Solanki

Las mujeres hindúes casadas realizan rituales alrededor de un árbol de baniano para pedir longevidad para sus maridos durante el festival de Vat Savitri Vrat en la India.

© AP Photo / Niranjan Shrestha

Unos niños juegan en el barro durante el festival anual de la siembra de arroz, Nepal.

Unos niños juegan en el barro durante el festival anual de la siembra de arroz, Nepal. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Niranjan Shrestha

Unos niños juegan en el barro durante el festival anual de la siembra de arroz, Nepal.

© AP Photo / Heinz-Peter Bader

Un cochero refresca a sus caballos en un caluroso día en el centro de Viena.

Un cochero refresca a sus caballos en un caluroso día en el centro de Viena. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Heinz-Peter Bader

Un cochero refresca a sus caballos en un caluroso día en el centro de Viena.

© REUTERS Oupa Nkosi

Un manifestante lanza una botella contra un edificio durante una protesta contra la inmigración en Johannesburgo, Sudáfrica.

Un manifestante lanza una botella contra un edificio durante una protesta contra la inmigración en Johannesburgo, Sudáfrica. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Oupa Nkosi

Un manifestante lanza una botella contra un edificio durante una protesta contra la inmigración en Johannesburgo, Sudáfrica.

© AP Photo / Emrah Gurel

Una pareja vestida de boda posa durante una sesión fotográfica en el paseo marítimo de Ortakoy, en Estambul.

Una pareja vestida de boda posa durante una sesión fotográfica en el paseo marítimo de Ortakoy, en Estambul. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Emrah Gurel

Una pareja vestida de boda posa durante una sesión fotográfica en el paseo marítimo de Ortakoy, en Estambul.

© Sputnik / Yuri Kochetkov / Acceder al contenido multimedia

Una joven se saca fotos en la Plaza Roja de Moscú.

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