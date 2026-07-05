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Labores de rescate en Venezuela, festivales en Asia y bergantín escarlata, entre las fotos de la semana

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Con el cierre de una nueva semana, repasamos las imágenes que marcaron los últimos siete días. Desde la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros tras el... 05.07.2026, Sputnik Mundo

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