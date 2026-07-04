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Rumbo a la Final: Paraguay busca una victoria histórica ante la poderosa Francia

Rumbo a la Final: Paraguay busca una victoria histórica ante la poderosa Francia

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Paraguay vuelve a cruzarse con Francia en un Mundial. La historia favorece a los europeos, pero la Albirroja llega inspirada tras eliminar a Alemania y sueña... 04.07.2026, Sputnik Mundo

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