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Rumbo a la Final: Paraguay busca una victoria histórica ante la poderosa Francia
Rumbo a la Final: Paraguay busca una victoria histórica ante la poderosa Francia
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Paraguay vuelve a cruzarse con Francia en un Mundial. La historia favorece a los europeos, pero la Albirroja llega inspirada tras eliminar a Alemania y sueña... 04.07.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: Paraguay busca una victoria histórica ante la poderosa Francia
Paraguay vuelve a cruzarse con Francia en un Mundial. La historia favorece a los europeos, pero la Albirroja llega inspirada tras eliminar a Alemania y sueña con escribir una nueva página inolvidable en la Copa del Mundo. Entra y descubre dónde puede definirse el duelo.
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