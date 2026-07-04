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Putin lanza fuerte mensaje a Trump
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Donald Trump es un político lo suficientemente "maduro y experimentado" como para no dejarse influir por los europeos en cuanto a los compromisos asumidos en... 04.07.2026, Sputnik Mundo
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Putin lanza fuerte mensaje a Trump
Donald Trump es un político lo suficientemente "maduro y experimentado" como para no dejarse influir por los europeos en cuanto a los compromisos asumidos en Alaska. Estas palabras del jefe del Kremlin son un claro mensaje a su par estadounidense: si incumple su palabra, no podrá transferir la culpa al otro.
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