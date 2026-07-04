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Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
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Putin lanza fuerte mensaje a Trump
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Donald Trump es un político lo suficientemente "maduro y experimentado" como para no dejarse influir por los europeos en cuanto a los compromisos asumidos en... 04.07.2026, Sputnik Mundo
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nicaragua-rusia: línea directa
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Putin lanza fuerte mensaje a Trump

15:00 GMT 04.07.2026
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Donald Trump es un político lo suficientemente "maduro y experimentado" como para no dejarse influir por los europeos en cuanto a los compromisos asumidos en Alaska. Estas palabras del jefe del Kremlin son un claro mensaje a su par estadounidense: si incumple su palabra, no podrá transferir la culpa al otro.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Avances e introducción del programa
02:16 Las peores 'fake news' sobre el doble terremoto en Venezuela
12:39 Los bálticos se ofrecen para coordinar ataques con drones contra Rusia
19:23 Putin tiene malas noticias para Occidente
24:12 Cómo la soberanía de Nicaragua se traduce en buenas cifras económicas
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