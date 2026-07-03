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Rumbo a la Final: Colombia se enfrenta a un rival incómodo

Rumbo a la Final: Colombia se enfrenta a un rival incómodo

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La fase de eliminación no permite errores. Colombia quiere confirmar su gran momento, mientras Ghana busca convertirse en la nueva sorpresa del torneo. Noventa... 03.07.2026, Sputnik Mundo

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