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Rumbo a la Final: Colombia se enfrenta a un rival incómodo
Rumbo a la Final: Colombia se enfrenta a un rival incómodo
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La fase de eliminación no permite errores. Colombia quiere confirmar su gran momento, mientras Ghana busca convertirse en la nueva sorpresa del torneo. Noventa... 03.07.2026, Sputnik Mundo
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La fase de eliminación no permite errores. Colombia quiere confirmar su gran momento, mientras Ghana busca convertirse en la nueva sorpresa del torneo. Noventa minutos pueden cambiarlo todo. Conoce el análisis completo.
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