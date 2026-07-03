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Rumbo a la Final: Argentina busca frenar el cuento de hadas africano
Rumbo a la Final: Argentina busca frenar el cuento de hadas africano
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Argentina llega con paso perfecto, pero enfrente estará la gran revelación del Mundial. Cabo Verde ya sorprendió al clasificarse en su debut y ahora quiere... 03.07.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: Argentina busca frenar el cuento de hadas africano

15:00 GMT 03.07.2026
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Argentina llega con paso perfecto, pero enfrente estará la gran revelación del Mundial. Cabo Verde ya sorprendió al clasificarse en su debut y ahora quiere seguir haciendo historia. Descubre por qué este duelo puede esconder mucho más de lo esperado.
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