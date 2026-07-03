https://noticiaslatam.lat/20260703/europa-acaba-derrotada-por-rusia-y-lo-reconoce-1174156137.html
Europa acaba derrotada por Rusia y lo reconoce
Europa acaba derrotada por Rusia y lo reconoce
Sputnik Mundo
El dudoso dictamen de la Justicia alemana, que señala al Estado ucraniano como quien hizo volar por los aires la seguridad energética europea al haber atentado... 03.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-03T19:00+0000
2026-07-03T19:00+0000
2026-07-03T19:00+0000
puentes informativos
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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/03/1174155871_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_602a0e84ecbd08820c02883dfb87dcc3.jpg
Europa acaba derrotada por Rusia y lo reconoce
Sputnik Mundo
Europa acaba derrotada por Rusia y lo reconoce
2026-07-03T19:00+0000
true
PT60M10S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Europa acaba derrotada por Rusia y lo reconoce
El dudoso dictamen de la Justicia alemana, que señala al Estado ucraniano como quien hizo volar por los aires la seguridad energética europea al haber atentado contra los gasoductos rusos Nord Stream, tiene su lógica: el Viejo Continente empieza a fabricar argumentos para abandonar a Kiev y retirarse de un conflicto perdido.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00
Introducción del programa
01:35
Rusia envía ayuda humanitaria y personal a Venezuela
20:29
Cumbre del Mercosur: América Latina acelera su consolidación como potencia comercial
35:10
¿Qué está mal con la versión alemana sobre la voladura de los gasoductos rusos Nord Stream?
47:28
¿Se prepara EEUU para una agresión a escala inédita contra Irán?