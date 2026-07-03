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Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20260703/europa-acaba-derrotada-por-rusia-y-lo-reconoce-1174156137.html
Europa acaba derrotada por Rusia y lo reconoce
Europa acaba derrotada por Rusia y lo reconoce
Sputnik Mundo
El dudoso dictamen de la Justicia alemana, que señala al Estado ucraniano como quien hizo volar por los aires la seguridad energética europea al haber atentado... 03.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-03T19:00+0000
2026-07-03T19:00+0000
puentes informativos
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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Europa acaba derrotada por Rusia y lo reconoce
Sputnik Mundo
Europa acaba derrotada por Rusia y lo reconoce
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1920
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Europa acaba derrotada por Rusia y lo reconoce

19:00 GMT 03.07.2026
© Sputnik
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El dudoso dictamen de la Justicia alemana, que señala al Estado ucraniano como quien hizo volar por los aires la seguridad energética europea al haber atentado contra los gasoductos rusos Nord Stream, tiene su lógica: el Viejo Continente empieza a fabricar argumentos para abandonar a Kiev y retirarse de un conflicto perdido.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Introducción del programa
01:35 Rusia envía ayuda humanitaria y personal a Venezuela
20:29 Cumbre del Mercosur: América Latina acelera su consolidación como potencia comercial
35:10 ¿Qué está mal con la versión alemana sobre la voladura de los gasoductos rusos Nord Stream?
47:28 ¿Se prepara EEUU para una agresión a escala inédita contra Irán?
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