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Por Todo lo Alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
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Presidenciales de Colombia: ¿triunfo del 'Tigre' o de EEUU?
Presidenciales de Colombia: ¿triunfo del 'Tigre' o de EEUU?
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La Administración de Gustavo Petro registró avances en lo económico, lo social y en otras materias que benefician directamente a la ciudadanía. No obstante, y... 02.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-02T15:00+0000
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Presidenciales de Colombia: ¿triunfo del 'Tigre' o de EEUU?
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Presidenciales de Colombia: ¿triunfo del 'Tigre' o de EEUU?

15:00 GMT 02.07.2026
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La Administración de Gustavo Petro registró avances en lo económico, lo social y en otras materias que benefician directamente a la ciudadanía. No obstante, y pese a lo ajustado de la elección, el voto mayoritario fue para el candidato opositor, sentando un precedente para la región, que centra el análisis del programa de esta semana.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
00:19 Presentación del programa
04:14 Los factores clave para el electorado a la hora de elegir presidente
12:45 El sistema democrático, su seriedad y sus garantías
27:50 Crónicas de lo absurdo
43:26 Despedida
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