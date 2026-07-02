https://noticiaslatam.lat/20260702/presidenciales-de-colombia-triunfo-del-tigre-o-de-eeuu-1174138533.html

Presidenciales de Colombia: ¿triunfo del 'Tigre' o de EEUU?

Presidenciales de Colombia: ¿triunfo del 'Tigre' o de EEUU?

Sputnik Mundo

La Administración de Gustavo Petro registró avances en lo económico, lo social y en otras materias que benefician directamente a la ciudadanía. No obstante, y... 02.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-02T15:00+0000

2026-07-02T15:00+0000

2026-07-02T15:00+0000

por todo lo alto

colombia

abelardo de la espriella

política

elecciones

gustavo petro

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/02/1174138356_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2de9eea8c84ab69b2b5178b86c0c8874.png

Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Presidenciales de Colombia: ¿triunfo del 'Tigre' o de EEUU? Sputnik Mundo Presidenciales de Colombia: ¿triunfo del 'Tigre' o de EEUU? 2026-07-02T15:00+0000 true PT44M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Darío Orellana https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166132709_156:0:556:400_100x100_80_0_0_108aeda90e7cf18a79edd392cb61f4de.jpg

colombia, abelardo de la espriella, política, elecciones, gustavo petro, видео