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Los productos químicos de alto consumo energético producidos en la UE ya no son competitivos, admiten medios

Los productos químicos de alto consumo energético producidos en la UE ya no son competitivos, admiten medios

Sputnik Mundo

Los elevados precios de los recursos energéticos en Europa hacen que los productos químicos que consumen mucha energía y se fabrican a nivel local no sean... 02.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-02T12:52+0000

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De acuerdo con el director ejecutivo de la empresa petroquímica alemana Covestro, Markus Steilemann, la Unión Europea tiene que definir qué sectores industriales deben recibir prioridad; de lo contrario, se enfrentará a una salida masiva de empresas de las industrias con mayor consumo energético.Los medios subrayan que el apoyo financiero de la Unión Europea a la industria química local debería considerarse únicamente como una medida de último recurso y que las empresas químicas europeas deberían centrarse en la innovación en lugar de mantener una producción intensiva en consumo energético.Covestro ya anunció inversiones por alrededor de 4.000 millones de euros para ampliar su producción en China y los Emiratos Árabes Unidos. Según destacó Steilemann, esta decisión responde principalmente a las perspectivas de crecimiento más favorables en esas regiones, mientras que "el mercado europeo, así como el ritmo de crecimiento en Europa" para esta categoría de productos y las correspondientes cadenas de valor simplemente "no cuentan con la escala necesaria".Según datos del Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC), citados por los medios, la producción química en Europa cayó un 3,2% en el primer trimestre en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las exportaciones disminuyeron un 12,4%.A ello, continúan, se suma la creciente competencia de China, que ejerce una presión adicional sobre la demanda de productos fabricados localmente y alimenta la preocupación por el posible cierre de plantas y la pérdida de puestos de trabajo.

https://noticiaslatam.lat/20260523/este-es-el-panorama-para-el-gas-y-el-petroleo-en-europa-durante-2027-1173568439.html

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