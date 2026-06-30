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Rumbo a la Final: México y Ecuador se juegan el pase a los octavos de final
Rumbo a la Final: México y Ecuador se juegan el pase a los octavos de final
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México llega invicto y sin recibir goles, mientras Ecuador resurgió con una remontada frente a Alemania que cambió su destino. Ahora ambos se enfrentan en un... 30.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: México y Ecuador se juegan el pase a los octavos de final

16:00 GMT 30.06.2026
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México llega invicto y sin recibir goles, mientras Ecuador resurgió con una remontada frente a Alemania que cambió su destino. Ahora ambos se enfrentan en un duelo donde no hay margen de error. ¿Quién tiene la ventaja y cómo sabrán jugarla?
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