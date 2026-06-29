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Más de 11.000 personas han desaparecido en México en lo que va del año, según autoridades
Más de 11.000 personas han desaparecido en México en lo que va del año, según autoridades
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Durante 2026, se han levantado 11.746 reportes sobre personas de las que se desconocía su paradero, de acuerdo con el Registro Nacional de la Comisión Nacional... 29.06.2026, Sputnik Mundo
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Según la revisión que hizo el diario La Jornada, del total de personas reportadas como desaparecidas, 6.978 fueron encontradas —434 de ellas sin vida—, mientras que 4.768 permanecen en calidad de no localizadas. Las entidades que más casos activos de desaparición reportan en los primeros meses del año son:
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Más de 11.000 personas han desaparecido en México en lo que va del año, según autoridades

02:40 GMT 29.06.2026
© AP Photo / Eduardo VerdugoMiles de familias en México buscan a sus seres queridos desaparecidos.
Miles de familias en México buscan a sus seres queridos desaparecidos. - Sputnik Mundo, 1920, 29.06.2026
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Durante 2026, se han levantado 11.746 reportes sobre personas de las que se desconocía su paradero, de acuerdo con el Registro Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) del país latinoamericano.
Según la revisión que hizo el diario La Jornada, del total de personas reportadas como desaparecidas, 6.978 fueron encontradas —434 de ellas sin vida—, mientras que 4.768 permanecen en calidad de no localizadas.
Hombre usando su celular. - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
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México apuesta por ambicioso registro telefónico para combatir la extorsión: ¿realmente servirá la estrategia?
24 de junio, 17:20 GMT
Las entidades que más casos activos de desaparición reportan en los primeros meses del año son:
Ciudad de México (541 reportes)
Michoacán, con 379 registros
Sinaloa (351 reportes)
Nuevo León, con 341 registros
Baja California (340 reportes)
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