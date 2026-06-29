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Más de 11.000 personas han desaparecido en México en lo que va del año, según autoridades

Más de 11.000 personas han desaparecido en México en lo que va del año, según autoridades

Sputnik Mundo

Durante 2026, se han levantado 11.746 reportes sobre personas de las que se desconocía su paradero, de acuerdo con el Registro Nacional de la Comisión Nacional... 29.06.2026, Sputnik Mundo

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Según la revisión que hizo el diario La Jornada, del total de personas reportadas como desaparecidas, 6.978 fueron encontradas —434 de ellas sin vida—, mientras que 4.768 permanecen en calidad de no localizadas. Las entidades que más casos activos de desaparición reportan en los primeros meses del año son:

https://noticiaslatam.lat/20260624/mexico-apuesta-por-ambicioso-registro-telefonico-para-combatir-la-extorsion-realmente-servira-la-1174023811.html

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