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Kiev intensifica su cooperación con los carteles mexicanos de la droga, denuncia la inteligencia rusa

Kiev intensifica su cooperación con los carteles mexicanos de la droga, denuncia la inteligencia rusa

Sputnik Mundo

Las autoridades ucranianas están intensificando su colaboración con los principales carteles de la droga de México, informó la Oficina de prensa del Servicio... 29.06.2026, Sputnik Mundo

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"El interés de los ucranianos es evidente. El régimen de Volodímir Zelenski, sumido en la corrupción, busca obtener ingresos adicionales, sobre todo ante la incapacidad de los patrocinadores occidentales para satisfacer todas sus insaciables exigencias", reza el comunicado.A su vez, el documento expresa que las fuerzas de seguridad ucranianas están facilitando deliberadamente el aumento del tránsito de drogas desde Latinoamérica a Europa. "Los puertos de la región de Odesa se convierten en la principal base de transbordo de la ruta de tráfico de drogas hacia Europa a través de Polonia, Moldavia y Rumanía", se indica.Por su parte, los grupos criminales latinoamericanos consideran a Ucrania un corredor seguro para acceder al mercado europeo."Las principales organizaciones criminales de América Latina pretenden ampliar el ámbito geográfico de suministro de estupefacientes, incluido el fentanilo, debido a la intensificación de la campaña antidrogas en EEUU. En este contexto, consideran que Ucrania es un corredor seguro para acceder al mercado europeo, debido a la falta de controles fronterizos y aduaneros adecuados en el país", reza el comunicado.Además, la misiva señala que el acceso al mercado negro de armas ucraniano resulta atractivo para los carteles de la droga latinoamericanos.

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