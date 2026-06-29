https://noticiaslatam.lat/20260629/detienen-en-turquia-al-periodista-de-sputnik-ali-chagatay-1174096370.html

Detienen en Turquía al periodista de Sputnik Alí Chagatay

Detienen en Turquía al periodista de Sputnik Alí Chagatay

Sputnik Mundo

La Fiscalía General de Estambul abrió una investigación contra el presentador del programa matutino de Radio Sputnik, Alí Chagatay, a raíz de una publicación... 29.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-29T15:41+0000

2026-06-29T15:41+0000

2026-06-29T15:41+0000

internacional

turquía

🌍 oriente medio

sputnik (medio de comunicación)

medios de comunicación

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1d/1174095868_188:14:1079:515_1920x0_80_0_0_f2cf52bf777ff604083a5d81c2a0ed06.jpg

Alí Chagatay comentó la noticia de gran repercusión sobre el secuestro en Turquía de Erhan Karaal, subdirector de la sociedad anónima IBB Kultur, que presta servicios en el ámbito de la cultura y el turismo en nombre del Ayuntamiento de Estambul. Karaal fue secuestrado el 17 de junio frente a su domicilio. Según se informa, los delincuentes le exigieron entre 300 y 500 kg de oro. Tras una operación policial, fue liberado 33 horas después.La Fiscalía General de Estambul inició una investigación contra Chagatay en relación con unas publicaciones que contenían declaraciones "en contra de las fuerzas del orden". El Tribunal dictó una orden de detención contra el periodista, que actualmente se encuentra bajo custodia. Alí Chagatay (cuyo nombre real es Alí Chagaptay) es un conocido periodista turco que presenta un programa diario en la emisora de Radio Sputnik desde 2020. Anteriormente, trabajó como jefe de la sección de noticias en importantes medios de comunicación, como los periódicos Hurriyet y Radikal, y el canal de televisión Haberturk. La redacción de Radio Sputnik en Estambul está recibiendo numerosos mensajes de apoyo al presentador, y los oyentes del programa esperan su pronta puesta en libertad.

https://noticiaslatam.lat/20260417/sputnik-forma-parte-de-la-integracion-mediatica-en-suelo-cubano-afirma-diaz-canel---1173112065.html

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

turquía, 🌍 oriente medio, sputnik (medio de comunicación), medios de comunicación