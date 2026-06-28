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Conexión 360
¿Alguna vez te has preguntado cómo será el mundo dentro de 10, 20 o 100 años? En 'Conexión 360', el futuro te va a sonar emocionante como una película de ciencia ficción, ¡pero todo es real!
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Rusia trabaja en algo indispensable para vivir en el espacio
Rusia trabaja en algo indispensable para vivir en el espacio
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¿Cómo respirar a millones de kilómetros de la Tierra? Rusia busca responder esa pregunta con un innovador proyecto que pondrá a prueba sistemas generadores de... 28.06.2026, Sputnik Mundo
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Rusia trabaja en algo indispensable para vivir en el espacio

15:00 GMT 28.06.2026
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¿Cómo respirar a millones de kilómetros de la Tierra? Rusia busca responder esa pregunta con un innovador proyecto que pondrá a prueba sistemas generadores de una atmósfera artificial en naves espaciales destinadas a la exploración del espacio profundo que no necesitan ser recargados.
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