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Rusia trabaja en algo indispensable para vivir en el espacio
Rusia trabaja en algo indispensable para vivir en el espacio
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¿Cómo respirar a millones de kilómetros de la Tierra? Rusia busca responder esa pregunta con un innovador proyecto que pondrá a prueba sistemas generadores de... 28.06.2026, Sputnik Mundo
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Rusia trabaja en algo indispensable para vivir en el espacio
¿Cómo respirar a millones de kilómetros de la Tierra? Rusia busca responder esa pregunta con un innovador proyecto que pondrá a prueba sistemas generadores de una atmósfera artificial en naves espaciales destinadas a la exploración del espacio profundo que no necesitan ser recargados.
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