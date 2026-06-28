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Rusia trabaja en algo indispensable para vivir en el espacio

Rusia trabaja en algo indispensable para vivir en el espacio

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¿Cómo respirar a millones de kilómetros de la Tierra? Rusia busca responder esa pregunta con un innovador proyecto que pondrá a prueba sistemas generadores de... 28.06.2026, Sputnik Mundo

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