Doble sismo en Venezuela, olas de calor en el mundo y el primer destructor norcoreano, entre las fotos de la semana
Personas pasan junto a un edificio destruido en el estado venezolano de La Guaira por el terremoto que sacudió al país sudamericano el 24 de junio.
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En la Fortaleza de Brest, uno de los primeros lugares atacados por la Alemania nazi, se celebra un mitin réquiem con motivo del 85.º aniversario del inicio de la Gran Guerra Patria.
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El líder norcoreano, Kim Jong-un, asiste a la ceremonia de puesta en servicio del primer destructor nacional.
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Personas buscan refrescarse cerca de la Torre Eiffel en París, en medio de una ola de calor sin precedentes.
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Un fuerte incendio arrasa el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach en República Dominicana.
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Los musulmanes chiíes de Irak comienzan a celebrar la importante festividad religiosa de Ashura.
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Participante del festival de culturas tradicionales solsticio, celebrado a orillas del río Tara, en Siberia.
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Dos vagones de un tren de carga quedaron sobre una calle de Múnich después de descarrilar tras una colisión en un puente.
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Un grupo de manifestantes cantan cerca del edificio del Parlamento de Kenia durante una protesta.
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Un peluquero libanés atiende a un cliente en su salón, dañado por los bombardeos israelíes.
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Participantes en la reunión cuatripartita entre EEUU, Irán, Pakistán y Catar en Suiza intercambian un apretón de manos.
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Un participante del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo estrecha la pata de un robot gato.
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Invitados llegan al desfile de la colección masculina de Philipp Plein para primavera/verano 2027 en la ciudad italiana de Milán.
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Residentes de la ciudad india de Mumbai duermen en los techos de sus casas para escapar del calor y la humedad.
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El canciller alemán, Friedrich Merz, da la bienvenida al presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre de la OTAN en Berlín.
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