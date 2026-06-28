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Doble sismo en Venezuela, olas de calor en el mundo y el primer destructor norcoreano, entre las fotos de la semana
Doble sismo en Venezuela, olas de calor en el mundo y el primer destructor norcoreano, entre las fotos de la semana
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El terremoto más fuerte ocurrido... 28.06.2026, Sputnik Mundo
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Doble sismo en Venezuela, olas de calor en el mundo y el primer destructor norcoreano, entre las fotos de la semana

09:00 GMT 28.06.2026
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El terremoto más fuerte ocurrido en Venezuela en más de un siglo, las olas de calor y las fiestas alrededor del mundo, y la puesta en servicio del primer destructor de Corea del Norte, entre las fotos de la semana.
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© REUTERS Maxwell Briceno

Personas pasan junto a un edificio destruido en el estado venezolano de La Guaira por el terremoto que sacudió al país sudamericano el 24 de junio.

Personas pasan junto a un edificio destruido en el estado venezolano de La Guaira por el terremoto que sacudió al país sudamericano el 24 de junio. - Sputnik Mundo
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Personas pasan junto a un edificio destruido en el estado venezolano de La Guaira por el terremoto que sacudió al país sudamericano el 24 de junio.

© Sputnik / Viktor Tolochko / Acceder al contenido multimedia

En la Fortaleza de Brest, uno de los primeros lugares atacados por la Alemania nazi, se celebra un mitin réquiem con motivo del 85.º aniversario del inicio de la Gran Guerra Patria.

En la Fortaleza de Brest, uno de los primeros lugares atacados por la Alemania nazi, se celebra un mitin réquiem con motivo del 85.º aniversario del inicio de la Gran Guerra Patria. - Sputnik Mundo
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En la Fortaleza de Brest, uno de los primeros lugares atacados por la Alemania nazi, se celebra un mitin réquiem con motivo del 85.º aniversario del inicio de la Gran Guerra Patria.

© REUTERS KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un, asiste a la ceremonia de puesta en servicio del primer destructor nacional.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, asiste a la ceremonia de puesta en servicio del primer destructor nacional. - Sputnik Mundo
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© REUTERS KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un, asiste a la ceremonia de puesta en servicio del primer destructor nacional.

© REUTERS Abdul Saboor

Personas buscan refrescarse cerca de la Torre Eiffel en París, en medio de una ola de calor sin precedentes.

Personas buscan refrescarse cerca de la Torre Eiffel en París, en medio de una ola de calor sin precedentes. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Abdul Saboor

Personas buscan refrescarse cerca de la Torre Eiffel en París, en medio de una ola de calor sin precedentes.

© REUTERS Gojko Culibrk

Un fuerte incendio arrasa el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach en República Dominicana.

Un fuerte incendio arrasa el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach en República Dominicana. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Gojko Culibrk

Un fuerte incendio arrasa el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach en República Dominicana.

© REUTERS Alaa Al-Marjani

Los musulmanes chiíes de Irak comienzan a celebrar la importante festividad religiosa de Ashura.

Los musulmanes chiíes de Irak comienzan a celebrar la importante festividad religiosa de Ashura. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Alaa Al-Marjani

Los musulmanes chiíes de Irak comienzan a celebrar la importante festividad religiosa de Ashura.

© Sputnik / Alexey Malgavko / Acceder al contenido multimedia

Participante del festival de culturas tradicionales solsticio, celebrado a orillas del río Tara, en Siberia.

Participante del festival de culturas tradicionales solsticio, celebrado a orillas del río Tara, en Siberia. - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Alexey Malgavko
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Participante del festival de culturas tradicionales solsticio, celebrado a orillas del río Tara, en Siberia.

© REUTERS Christine Uyanik

Dos vagones de un tren de carga quedaron sobre una calle de Múnich después de descarrilar tras una colisión en un puente.

Dos vagones de un tren de carga quedaron sobre una calle de Múnich después de descarrilar tras una colisión en un puente. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Christine Uyanik

Dos vagones de un tren de carga quedaron sobre una calle de Múnich después de descarrilar tras una colisión en un puente.

© AP Photo / Henry Naminde

Un grupo de manifestantes cantan cerca del edificio del Parlamento de Kenia durante una protesta.

Un grupo de manifestantes cantan cerca del edificio del Parlamento de Kenia durante una protesta. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Henry Naminde

Un grupo de manifestantes cantan cerca del edificio del Parlamento de Kenia durante una protesta.

© AP Photo / Bilal Hussein

Un peluquero libanés atiende a un cliente en su salón, dañado por los bombardeos israelíes.

Un peluquero libanés atiende a un cliente en su salón, dañado por los bombardeos israelíes. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Bilal Hussein

Un peluquero libanés atiende a un cliente en su salón, dañado por los bombardeos israelíes.

© REUTERS Nathan Howard

Participantes en la reunión cuatripartita entre EEUU, Irán, Pakistán y Catar en Suiza intercambian un apretón de manos.

Participantes en la reunión cuatripartita entre EEUU, Irán, Pakistán y Catar en Suiza intercambian un apretón de manos. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Nathan Howard

Participantes en la reunión cuatripartita entre EEUU, Irán, Pakistán y Catar en Suiza intercambian un apretón de manos.

© Sputnik / Alexey Smagin / Acceder al contenido multimedia

Un participante del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo estrecha la pata de un robot gato.

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© Sputnik / Alexey Smagin
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Un participante del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo estrecha la pata de un robot gato.

© AP Photo / Nicola Marfisi

Invitados llegan al desfile de la colección masculina de Philipp Plein para primavera/verano 2027 en la ciudad italiana de Milán.

Invitados llegan al desfile de la colección masculina de Philipp Plein para primavera/verano 2027 en la ciudad italiana de Milán. - Sputnik Mundo
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Invitados llegan al desfile de la colección masculina de Philipp Plein para primavera/verano 2027 en la ciudad italiana de Milán.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

Residentes de la ciudad india de Mumbai duermen en los techos de sus casas para escapar del calor y la humedad.

Residentes de la ciudad india de Mumbai duermen en los techos de sus casas para escapar del calor y la humedad. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Rafiq Maqbool

Residentes de la ciudad india de Mumbai duermen en los techos de sus casas para escapar del calor y la humedad.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

El canciller alemán, Friedrich Merz, da la bienvenida al presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre de la OTAN en Berlín.

El canciller alemán, Friedrich Merz, da la bienvenida al presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre de la OTAN en Berlín. - Sputnik Mundo
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El canciller alemán, Friedrich Merz, da la bienvenida al presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre de la OTAN en Berlín.

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