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Doble sismo en Venezuela, olas de calor en el mundo y el primer destructor norcoreano, entre las fotos de la semana

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Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. El terremoto más fuerte ocurrido... 28.06.2026, Sputnik Mundo

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