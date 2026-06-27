https://noticiaslatam.lat/20260627/rusia-lanza-la-ultima-advertencia-a-occidente-1174078888.html
Rusia lanza la última advertencia a Occidente
Rusia lanza la última advertencia a Occidente
Sputnik Mundo
Rusia, que en todo momento mantuvo la puerta abierta para acordar un nuevo contorno de seguridad continental con la OTAN sobre la mesa de diálogo, está a un... 27.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-27T15:00+0000
2026-06-27T15:00+0000
2026-06-27T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
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MIA „Rossiya Segodnya“
2026
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MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1b/1174078633_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_8afed5e140df2bb5318b62e38f0843bc.jpg
Rusia lanza la última advertencia a Occidente
Sputnik Mundo
Rusia lanza la última advertencia a Occidente
2026-06-27T15:00+0000
true
PT32M45S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Rusia lanza la última advertencia a Occidente
Rusia, que en todo momento mantuvo la puerta abierta para acordar un nuevo contorno de seguridad continental con la OTAN sobre la mesa de diálogo, está a un paso de cerrarla. Así lo apuntan las últimas declaraciones de Vladímir Putin, que pueden resumirse en la siguiente frase: la generosidad de Moscú hacia Occidente se agotó.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez y Víctor Ternovsky abordan:
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Avances e introducción del programa
02:16
¿Rusia lanza un ultimátum?
12:39
El fuerte mensaje de Moscú sobre la doctrina Donroe
19:23
Las claves de la especial relación entre Nicaragua y Rusia
24:12
Nicaragua pone a EEUU en su sitio
29:01
La oferta de China y Rusia a Latinoamérica