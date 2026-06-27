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Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260627/rusia-lanza-la-ultima-advertencia-a-occidente-1174078888.html
Rusia lanza la última advertencia a Occidente
Rusia lanza la última advertencia a Occidente
Sputnik Mundo
Rusia, que en todo momento mantuvo la puerta abierta para acordar un nuevo contorno de seguridad continental con la OTAN sobre la mesa de diálogo, está a un... 27.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-27T15:00+0000
2026-06-27T15:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
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2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
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252
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Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rusia lanza la última advertencia a Occidente
Sputnik Mundo
Rusia lanza la última advertencia a Occidente
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Rusia lanza la última advertencia a Occidente

15:00 GMT 27.06.2026
© Sputnik
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Rusia, que en todo momento mantuvo la puerta abierta para acordar un nuevo contorno de seguridad continental con la OTAN sobre la mesa de diálogo, está a un paso de cerrarla. Así lo apuntan las últimas declaraciones de Vladímir Putin, que pueden resumirse en la siguiente frase: la generosidad de Moscú hacia Occidente se agotó.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Avances e introducción del programa
02:16 ¿Rusia lanza un ultimátum?
12:39 El fuerte mensaje de Moscú sobre la doctrina Donroe
19:23 Las claves de la especial relación entre Nicaragua y Rusia
24:12 Nicaragua pone a EEUU en su sitio
29:01 La oferta de China y Rusia a Latinoamérica
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