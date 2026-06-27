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Rumbo a la Final: Panamá sueña con el golpe más grande de su Mundial

Rumbo a la Final: Panamá sueña con el golpe más grande de su Mundial

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Panamá ya no tiene nada que perder, pero quiere demostrar que pertenece a la élite mundialista. Inglaterra busca consolidar su liderazgo en el grupo. Dos... 27.06.2026, Sputnik Mundo

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