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Rumbo a la Final: Colombia busca un triunfo que sacuda el Mundial
Rumbo a la Final: Colombia busca un triunfo que sacuda el Mundial
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Colombia llega con confianza y Portugal con la presión de responder a las expectativas. El duelo promete intensidad, velocidad y mucho en juego para dos... 27.06.2026, Sputnik Mundo
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Colombia llega con confianza y Portugal con la presión de responder a las expectativas. El duelo promete intensidad, velocidad y mucho en juego para dos selecciones que sueñan con llegar lejos. ¿Quién tiene la ventaja?
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