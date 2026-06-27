Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Sputnik Deportivo
Sputnik deportivo es el programa que te sumergirá en las últimas noticias de los deportes de la nueva era y de los de siempre. Repasaremos los eventos deportivos más importantes de todo el mundo.
https://noticiaslatam.lat/20260627/rumbo-a-la-final-colombia-busca-un-triunfo-que-sacuda-el-mundial-1174050896.html
Rumbo a la Final: Colombia busca un triunfo que sacuda el Mundial
Rumbo a la Final: Colombia busca un triunfo que sacuda el Mundial
Sputnik Mundo
Colombia llega con confianza y Portugal con la presión de responder a las expectativas. El duelo promete intensidad, velocidad y mucho en juego para dos... 27.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-27T19:00+0000
2026-06-27T19:00+0000
sputnik deportivo
⚽ deportes
🟠 video
colombia
copa mundial de fútbol de 2026
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/19/1174050739_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fff98e7f39cc7e7765118c11c35842d2.png
Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rumbo a la Final: Colombia busca un triunfo que sacuda el Mundial
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: Colombia busca un triunfo que sacuda el Mundial
2026-06-27T19:00+0000
true
PT3M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/19/1174050739_361:0:1801:1080_1920x0_80_0_0_4cdc30919548cf5e6457b256dc28eec3.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
⚽ deportes, 🟠 video, colombia, copa mundial de fútbol de 2026, видео
⚽ deportes, 🟠 video, colombia, copa mundial de fútbol de 2026, видео

Rumbo a la Final: Colombia busca un triunfo que sacuda el Mundial

19:00 GMT 27.06.2026
© Sputnik
Síguenos en
Colombia llega con confianza y Portugal con la presión de responder a las expectativas. El duelo promete intensidad, velocidad y mucho en juego para dos selecciones que sueñan con llegar lejos. ¿Quién tiene la ventaja?
Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала