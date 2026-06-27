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Rumbo a la Final: Colombia busca un triunfo que sacuda el Mundial

Rumbo a la Final: Colombia busca un triunfo que sacuda el Mundial

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Colombia llega con confianza y Portugal con la presión de responder a las expectativas. El duelo promete intensidad, velocidad y mucho en juego para dos... 27.06.2026, Sputnik Mundo

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