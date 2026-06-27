https://noticiaslatam.lat/20260627/rumbo-a-la-final-argentina-busca-otro-paso-firme-hacia-los-octavos-1174051222.html
Rumbo a la Final: Argentina busca otro paso firme hacia los octavos
Rumbo a la Final: Argentina busca otro paso firme hacia los octavos
Sputnik Mundo
Los favoritos también tienen desafíos. Argentina quiere consolidar su candidatura al título, pero Jordania llega sin nada que perder y dispuesta a convertir el... 27.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-27T20:00+0000
2026-06-27T20:00+0000
2026-06-27T20:00+0000
sputnik deportivo
⚽ deportes
🟠 video
argentina
copa mundial de fútbol de 2026
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/19/1174051065_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2942a4518cf1caf61c90562db48ada3f.png
Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.
argentina
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/19/1174051065_400:0:1840:1080_1920x0_80_0_0_4db132b28832f8846290c0905a082317.png
Rumbo a la Final: Argentina busca otro paso firme hacia los octavos
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: Argentina busca otro paso firme hacia los octavos
2026-06-27T20:00+0000
true
PT3M01S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
⚽ deportes, 🟠 video, argentina, copa mundial de fútbol de 2026, видео
⚽ deportes, 🟠 video, argentina, copa mundial de fútbol de 2026, видео
Rumbo a la Final: Argentina busca otro paso firme hacia los octavos
Los favoritos también tienen desafíos. Argentina quiere consolidar su candidatura al título, pero Jordania llega sin nada que perder y dispuesta a convertir el partido en una batalla épica. Entra y descubre dónde puede definirse el duelo.
Vota en nuestra encuesta
por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.