https://noticiaslatam.lat/20260626/venezuela-si-saldra-adelante-1174069454.html
Venezuela sí saldrá adelante
Venezuela sí saldrá adelante
Sputnik Mundo
Las imágenes de una mujer dando a luz en medio de los escombros, así como las que retratan una impresionante solidaridad del pueblo venezolano, son una... 26.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-26T19:00+0000
2026-06-26T19:00+0000
2026-06-26T19:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1a/1174069814_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1150e3a210cb2abb1299214d27d39ac7.jpg
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1a/1174069814_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ba4a74bdca89a920e51d77628051e24b.jpg
Venezuela sí saldrá adelante
Sputnik Mundo
Venezuela sí saldrá adelante
2026-06-26T19:00+0000
true
PT57M58S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Venezuela sí saldrá adelante
Las imágenes de una mujer dando a luz en medio de los escombros, así como las que retratan una impresionante solidaridad del pueblo venezolano, son una perfecta ilustración de que la nación caribeña saldrá adelante sí o sí, y la respuesta de sus autoridades solo refuerza esta convicción.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00
Introducción del programa
02:11
El peor terremoto del siglo en Venezuela vivido en primera persona
20:57
Rusia, entre los primeros países en solidarizarse con Venezuela
30:13
El poder venezolano demuestra estar con su pueblo
39:10
Aumenta el clamor internacional por levantar las sanciones a Venezuela