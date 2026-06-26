En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:

Las imágenes de una mujer dando a luz en medio de los escombros, así como las que retratan una impresionante solidaridad del pueblo venezolano, son una... 26.06.2026, Sputnik Mundo

Venezuela sí saldrá adelante

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Las imágenes de una mujer dando a luz en medio de los escombros, así como las que retratan una impresionante solidaridad del pueblo venezolano, son una perfecta ilustración de que la nación caribeña saldrá adelante sí o sí, y la respuesta de sus autoridades solo refuerza esta convicción.