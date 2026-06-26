https://noticiaslatam.lat/20260626/por-que-mexico-no-puede-regresar-al-esquema-previo-de-jubilaciones-como-demandan-los-maestros-1174037012.html

¿Por qué México no puede regresar al esquema previo de jubilaciones como demandan los maestros?

¿Por qué México no puede regresar al esquema previo de jubilaciones como demandan los maestros?

Sputnik Mundo

El desaprovechamiento del bono demográfico y la elevada tasa de informalidad laboral en México impiden retornar a un esquema pensional de bolsa solidaria, de... 26.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-26T04:12+0000

2026-06-26T04:12+0000

2026-06-26T04:12+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

felipe calderón

claudia sheinbaum

ciudad de méxico (cdmx)

issste (instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado)

coordinadora nacional de trabajadores de la educación (cnte)

instituto mexicano del seguro social (imss)

administradoras de fondos de pensiones (afp)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/106108/26/1061082636_0:266:5100:3135_1920x0_80_0_0_c2271e769385f785874e21b1c2fa91ba.jpg

Tras 20 días de protestas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aceptó levantar el plantón instalado en el Zócalo capitalino, no sin antes remarcar que no se trata de una derrota, sino del inicio de una nueva fase para fortalecer y reorganizar el movimiento.En ese sentido, el magisterio aseguró que mantiene su demanda de que el Gobierno derogue la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, impulsada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), que transformó el sistema previsional de los trabajadores del Estado de una bolsa de reparto solidario a un sistema de cuentas individuales manejado por las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE).El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que es imposible regresar al esquema pensional previo al 2007 por los altos costos que implicaría para el erario. Según declaró el director general del ISSSTE, Martí Batres, cumplir con la demanda del magisterio costaría alrededor de siete billones de pesos (unos 397.000 millones de dólares), el equivalente a 20 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) del país latinoamericano.Bono demográfico e informalidadLa imposibilidad fiscal para financiar un sistema previsional de bolsa solidaria, tal como exige la CNTE, responde a problemas estructurales de larga data, según explicó a Sputnik el economista jefe de la firma New York Bay Capital, Joaquín Sánchez Gómez."El principal problema que ha tenido México es que desaprovechamos el [apogeo del] bono demográfico, [que ocurre] cuando la mayoría de la población se encuentra en edad de trabajar", observó el maestro en economía por el City College de Nueva York."El problema que tuvimos con ese bono es que la informalidad fue muy alta; [aunque] ha bajado de 58 puntos a 55, prácticamente la mitad de la fuerza laboral de México se encuentra en condiciones de informalidad", añadió.El experto detalló que los elevados índices de informalidad impiden que la clase trabajadora pueda gozar de un fondo de pensiones, ya sea del ISSSTE o del IMSS, pues "prácticamente no está entrando dinero a una bolsa solidaria, ni a una bolsa individual, que es peor aún".Bolsa solidaria, un mecanismo desigualCon Sánchez Gómez coincide la doctora en Estudios Latinoamericanos Berenice P. Ramírez López, quien explicó a este medio que la llamada bolsa solidaria ha sido un mecanismo desigual porque, "históricamente, no se ha podido cubrir más allá de lo que actualmente se cubre, del 45% de los ocupados".En palabras de la experta, cuyas líneas de investigación abarcan estudios sobre el desarrollo, política y seguridad social, así como mercados laborales, lo anterior ocurre "porque las leyes de la Seguridad Social están considerando únicamente a los trabajadores asalariados subordinados, es decir, trabajadores que tengan un patrón".La investigadora titular en la Unidad de Investigación en Desarrollo y Políticas Públicas del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM añade el cambio de la estructura por edades y de la organización del trabajo, lo que quiere decir que, por un lado, cada vez hay menos población joven en el país latinoamericano, "aunque todavía estamos en un tiempo importante en el que la media de edad son 25 años"."Todavía estados donde la media es 19 años, como los estados del sur, que son los que tienen mayores grados de informalidad porque se dedican, principalmente, a actividades agrícolas y de comercio; frente a estados como la Ciudad de México, que tiene una media de 35 años, es de las poblaciones más envejecidas", ponderó Ramírez López.Por otro lado, debido a la innovación tecnológica, la economía de plataformas se encuentra en auge; sin embargo, esta modalidad de trabajo suele carecer de prestaciones laborales de ley, debido a que no se considera un trabajo subordinado en un alto porcentaje de casos."Hay que hacer todas esas consideraciones, más el impacto que van a tener las nuevas tecnologías en la organización del trabajo", añade.Un sistema previsional fragmentadoA estos elementos, explica el economista Sánchez Gómez, se suma que el sistema previsional mexicano es uno muy fragmentado, pues al régimen de trabajadores del Estado, que cotizan en el ISSSTE, y al del sector privado, que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se suma el de aquellos que trabajan para las empresas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad o de Petróleos Mexicanos, además de los exmilitares, lo que implica que no basta con estar cotizando, sino desde dónde se cotiza.Así, explica que estas pensiones no son ni contributivas ni de bolsa solidaria, por lo que, cuando los trabajadores de estas empresas se jubilan, si no hay fondos suficientes para solventar su retiro, "es algo que va al presupuesto público, entonces tienes esas desigualdades incluso si tienes acceso a pensiones".En ese sentido, el economista sostiene que el Gobierno actual ha dado un paso en la dirección correcta al tratar de limitar las pensiones de las empresas paraestatales. Sin embargo, estima necesaria una reforma que "lograra consolidar todos los sistemas que se tienen en México para que, de forma general, la gente pueda acceder a una pensión mayor".Baja coberturaDe acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2020, únicamente un tercio del total de personas de 65 años o más (33,1%) tenía acceso a una pensión contributiva (transferencias por jubilación). Mientras que el valor monetario promedio de esta percepción por persona al mes era de 7.362 pesos (unos 424 dólares). En 2022, la tasa bajó a 32,6%.La experta Berenice P. Ramírez López explicó que la baja cobertura pensional prevalece por la manera en la que se llevaron a cabo las reformas a la seguridad social y por el modelo que se adoptó."¿Para qué se hizo esta reforma de cuentas individuales y de capitalización individual y administración privada? Principalmente pensando que esto iba a incrementar el ahorro interno, que el país, al tener mayor ahorro, iba a tener mayor inversión y entrar a un círculo positivo de inversión, crecimiento de empleos, crecimiento de salario y, por lo tanto, mayor extensión [de la cobertura]", pondera.Por lo anterior, la experta sostiene que el país ha avanzado en introducir un sistema mixto y regresar al beneficio definido a partir de un mayor costo fiscal del Estado. Esto, dijo, tras la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, cuyo objetivo principal es completar las pensiones, tanto de trabajadores del IMSS como del ISSSTE, para que puedan jubilarse con el 100% de su último salario."Con estos elementos, lo que se crea es un sistema mixto, porque no se tocan las cuentas individuales, nada más se aumenta la tasa de cotización y se regula un poco la comisión y, por otro lado, se bajan las semanas de cotización", dice.

https://noticiaslatam.lat/20230406/elevar-la-edad-de-jubilacion-es-una-vision-tecnocrata-por-que-se-estan-reformando-las-pensiones-1137777724.html

https://noticiaslatam.lat/20260523/como-puede-enfrentar-mexico-el-envejecimiento-de-su-poblacion-y-la-baja-en-la-natalidad-1173571062.html

https://noticiaslatam.lat/20260501/no-es-deseable-mexico-llega-al-dia-del-trabajo-con-la-mitad-de-su-fuerza-laboral-en-la-informalidad-1170573727.html

https://noticiaslatam.lat/20260210/1171242476.html

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

méxico, andrés manuel lópez obrador, felipe calderón, claudia sheinbaum, ciudad de méxico (cdmx), issste (instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado), coordinadora nacional de trabajadores de la educación (cnte), instituto mexicano del seguro social (imss), administradoras de fondos de pensiones (afp), reforma de pensiones, pensiones, 💬 opinión y análisis