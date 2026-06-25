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Rumbo a la Final: Paraguay enfrenta al equipo sorpresa del Mundial

Rumbo a la Final: Paraguay enfrenta al equipo sorpresa del Mundial

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Un partido que vale más que tres puntos. Paraguay necesita una reacción inmediata, mientras Australia quiere confirmar que ser la revelación del grupo no es... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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