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Rumbo a la Final: Paraguay enfrenta al equipo sorpresa del Mundial
Rumbo a la Final: Paraguay enfrenta al equipo sorpresa del Mundial
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Un partido que vale más que tres puntos. Paraguay necesita una reacción inmediata, mientras Australia quiere confirmar que ser la revelación del grupo no es... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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Un partido que vale más que tres puntos. Paraguay necesita una reacción inmediata, mientras Australia quiere confirmar que ser la revelación del grupo no es casualidad. Mira el análisis completo antes del encuentro.
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