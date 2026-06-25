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Rumbo a la Final: Paraguay enfrenta al equipo sorpresa del Mundial
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Un partido que vale más que tres puntos. Paraguay necesita una reacción inmediata, mientras Australia quiere confirmar que ser la revelación del grupo no es... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: Paraguay enfrenta al equipo sorpresa del Mundial

17:00 GMT 25.06.2026
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Un partido que vale más que tres puntos. Paraguay necesita una reacción inmediata, mientras Australia quiere confirmar que ser la revelación del grupo no es casualidad. Mira el análisis completo antes del encuentro.
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