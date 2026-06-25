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Rumbo a la Final: Ecuador busca un triunfo histórico ante Alemania

Rumbo a la Final: Ecuador busca un triunfo histórico ante Alemania

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La Tri enfrenta una prueba de fuego ante una potencia histórica. Alemania parte como favorita, pero Ecuador cuenta con armas que podrían complicar seriamente a... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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