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Cien días de José Antonio Kast como presidente de Chile
Cien días de José Antonio Kast como presidente de Chile
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Esta semana presentaremos una edición especial dedicada a los hechos más destacables de la gestión de Kast en sus primeros 100 días en la presidencia de Chile... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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Esta semana presentaremos una edición especial dedicada a los hechos más destacables de la gestión de Kast en sus primeros 100 días en la presidencia de Chile, que van desde metáforas hasta recortes presupuestarios, entre otras medidas que tendrán repercusión en el presente y futuro de la nación cuprífera.
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