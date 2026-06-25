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Por Todo lo Alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
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Cien días de José Antonio Kast como presidente de Chile
Cien días de José Antonio Kast como presidente de Chile
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Esta semana presentaremos una edición especial dedicada a los hechos más destacables de la gestión de Kast en sus primeros 100 días en la presidencia de Chile... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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Cien días de José Antonio Kast como presidente de Chile

15:00 GMT 25.06.2026
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Esta semana presentaremos una edición especial dedicada a los hechos más destacables de la gestión de Kast en sus primeros 100 días en la presidencia de Chile, que van desde metáforas hasta recortes presupuestarios, entre otras medidas que tendrán repercusión en el presente y futuro de la nación cuprífera.
Ven a volar junto a nosotros Por Todo lo Alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
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01:46 El primer desacierto que ahuyentaría la inversión
05:28 La eliminación de un mecanismo antiinflación que la disparó
14:51 La puñalada por la espalda a la exmandataria en su carrera a la ONU
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