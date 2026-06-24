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Rumbo a la Final: qué debe hacer México para ganar sí o sí

Rumbo a la Final: qué debe hacer México para ganar sí o sí

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México se juega mucho más que tres puntos ante Chequia. El conjunto europeo llega con fortalezas muy marcadas, pero también con debilidades que podrían ser... 24.06.2026, Sputnik Mundo

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Rumbo a la Final: qué debe hacer México para ganar sí o sí Sputnik Mundo Rumbo a la Final: qué debe hacer México para ganar sí o sí 2026-06-24T17:00+0000 true PT2M03S

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