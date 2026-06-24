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Rumbo a la Final: qué debe hacer México para ganar sí o sí
Rumbo a la Final: qué debe hacer México para ganar sí o sí
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México se juega mucho más que tres puntos ante Chequia. El conjunto europeo llega con fortalezas muy marcadas, pero también con debilidades que podrían ser... 24.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: qué debe hacer México para ganar sí o sí
México se juega mucho más que tres puntos ante Chequia. El conjunto europeo llega con fortalezas muy marcadas, pero también con debilidades que podrían ser decisivas. Descubre cuáles son las claves que pueden inclinar la balanza a favor del Tri.
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