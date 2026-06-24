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Rumbo a la Final: Brasil busca golpear donde más sufre Escocia

Rumbo a la Final: Brasil busca golpear donde más sufre Escocia

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Brasil y Escocia vuelven a encontrarse en un Mundial con una historia que favorece ampliamente a la Canarinha. Pero esta vez hay factores que podrían cambiar... 24.06.2026, Sputnik Mundo

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