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La fórmula de Putin para resolver la contradicción nuclear entre EEUU e Irán
La fórmula de Putin para resolver la contradicción nuclear entre EEUU e Irán
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¿Puede Trump cumplir el acuerdo con Irán sin perder la cara? Analizamos las ambigüedades del memorando, la propuesta de Putin sobre el uranio iraní y las... 24.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-24T15:00+0000
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La fórmula de Putin para resolver la contradicción nuclear entre EEUU e Irán
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La fórmula de Putin para resolver la contradicción nuclear entre EEUU e Irán
¿Puede Trump cumplir el acuerdo con Irán sin perder la cara? Analizamos las ambigüedades del memorando, la propuesta de Putin sobre el uranio iraní y las presiones internas que empujan a Washington hacia la negociación. Además, recordamos una incómoda realidad histórica: el 22 de junio de 1941 no fue solo Alemania quien atacó a la URSS.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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Avances e introducción del programa
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Las variantes de Trump para cumplir el acuerdo con Irán sin perder la cara
12:21
La propuesta de Putin para resolver el problema nuclear irání
20:23
La presión interna que fuerza a Trump a llegar a un acuerdo con Irán
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Lo que Occidente hoy oculta sobre su participación en el ataque nazi contra la URSS
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EEUU expande su influencia en América Latina