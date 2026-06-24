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La fórmula de Putin para resolver la contradicción nuclear entre EEUU e Irán

La fórmula de Putin para resolver la contradicción nuclear entre EEUU e Irán

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¿Puede Trump cumplir el acuerdo con Irán sin perder la cara? Analizamos las ambigüedades del memorando, la propuesta de Putin sobre el uranio iraní y las... 24.06.2026, Sputnik Mundo

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de moscú a la habana

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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:

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