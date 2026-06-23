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Rumbo a la Final: Panamá desafía la experiencia mundialista de Croacia
Rumbo a la Final: Panamá desafía la experiencia mundialista de Croacia
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Panamá y Croacia se preparan para un enfrentamiento que promete contrastes muy marcados entre dos selecciones con trayectorias muy distintas en el escenario... 23.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: Panamá desafía la experiencia mundialista de Croacia

13:00 GMT 23.06.2026
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Panamá y Croacia se preparan para un enfrentamiento que promete contrastes muy marcados entre dos selecciones con trayectorias muy distintas en el escenario internacional. ¿Quién marcará la pauta del partido? Conoce el análisis que lo explica todo.
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