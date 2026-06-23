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Rumbo a la Final: Panamá desafía la experiencia mundialista de Croacia

Rumbo a la Final: Panamá desafía la experiencia mundialista de Croacia

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Panamá y Croacia se preparan para un enfrentamiento que promete contrastes muy marcados entre dos selecciones con trayectorias muy distintas en el escenario... 23.06.2026, Sputnik Mundo

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