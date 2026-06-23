Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Sputnik Deportivo
Sputnik deportivo es el programa que te sumergirá en las últimas noticias de los deportes de la nueva era y de los de siempre. Repasaremos los eventos deportivos más importantes de todo el mundo.
https://noticiaslatam.lat/20260623/rumbo-a-la-final-colombia-y-congo-chocan-en-un-duelo-sin-precedentes-1173958388.html
Rumbo a la Final: Colombia y Congo chocan en un duelo sin precedentes
Rumbo a la Final: Colombia y Congo chocan en un duelo sin precedentes
Sputnik Mundo
Colombia y la República Democrática del Congo se miden en un duelo inédito. No existen antecedentes oficiales ni amistosos entre cafeteros y congoleños, por lo... 23.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-23T17:00+0000
2026-06-23T17:00+0000
sputnik deportivo
⚽ deportes
🟠 video
copa mundial de fútbol de 2026
colombia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/13/1173958231_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e848478a310399135d121c1010699c9d.png
Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rumbo a la Final: Colombia y Congo chocan en un duelo sin precedentes
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: Colombia y Congo chocan en un duelo sin precedentes
2026-06-23T17:00+0000
true
PT2M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/13/1173958231_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77f368c06f7c8c8b2b52613c2878a752.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, colombia, видео
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, colombia, видео

Rumbo a la Final: Colombia y Congo chocan en un duelo sin precedentes

17:00 GMT 23.06.2026
© Sputnik
Síguenos en
Colombia y la República Democrática del Congo se miden en un duelo inédito. No existen antecedentes oficiales ni amistosos entre cafeteros y congoleños, por lo que este partido será el escenario perfecto para que ambas escuadras muestren sus mejores cartas. Conoce qué puede esperar Colombia de un rival al que nunca ha enfrentado.
Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала