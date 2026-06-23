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Rumbo a la Final: Colombia y Congo chocan en un duelo sin precedentes
Rumbo a la Final: Colombia y Congo chocan en un duelo sin precedentes
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Colombia y la República Democrática del Congo se miden en un duelo inédito. No existen antecedentes oficiales ni amistosos entre cafeteros y congoleños, por lo... 23.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: Colombia y Congo chocan en un duelo sin precedentes
Colombia y la República Democrática del Congo se miden en un duelo inédito. No existen antecedentes oficiales ni amistosos entre cafeteros y congoleños, por lo que este partido será el escenario perfecto para que ambas escuadras muestren sus mejores cartas. Conoce qué puede esperar Colombia de un rival al que nunca ha enfrentado.
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