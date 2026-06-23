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Malas noticias para Musk: SpaceX cae en Wall Street
Malas noticias para Musk: SpaceX cae en Wall Street
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Las acciones de la compañía tecnológica y aeroespacial SpaceX se desplomaron en 10,6% en la Bolsa de Valores de Nueva York, con lo que ya suman así tres días... 23.06.2026, Sputnik Mundo
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La caída se da luego de que la empresa anunciara su primera oferta de bonos senior no garantizados de hasta 20.000 millones de dólares. La jornada de este 22 de junio también estuvo marcada por descensos en las acciones de otras firmas del sector, como Alphabet, Amazon y Microsoft.
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Malas noticias para Musk: SpaceX cae en Wall Street

03:40 GMT 23.06.2026
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Las acciones de la compañía tecnológica y aeroespacial SpaceX se desplomaron en 10,6% en la Bolsa de Valores de Nueva York, con lo que ya suman así tres días seguidos con pérdidas, acumulando un descenso de 18%.
La caída se da luego de que la empresa anunciara su primera oferta de bonos senior no garantizados de hasta 20.000 millones de dólares.
La jornada de este 22 de junio también estuvo marcada por descensos en las acciones de otras firmas del sector, como Alphabet, Amazon y Microsoft.
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