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Lavrov participa en una mesa redonda sobre la crisis en Ucrania

Lavrov participa en una mesa redonda sobre la crisis en Ucrania

Sputnik Mundo

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, interviene en la XII sesión de la Mesa Redonda de Embajadores, celebrada en la Academia Diplomática del Ministerio de... 23.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-23T08:08+0000

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Se prevé la participación de más de 110 embajadores de países del sur global y de otras regiones, además de representantes de organizaciones internacionales. Los participantes tratarán cuestiones vinculadas a la situación en Ucrania y otros asuntos de la agenda internacional.Sputnik te invita a seguir en directo la intervención de Lavrov.

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