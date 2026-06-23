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Lavrov participa en una mesa redonda sobre la crisis en Ucrania
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El canciller ruso, Serguéi Lavrov, interviene en la XII sesión de la Mesa Redonda de Embajadores, celebrada en la Academia Diplomática del Ministerio de... 23.06.2026, Sputnik Mundo
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Se prevé la participación de más de 110 embajadores de países del sur global y de otras regiones, además de representantes de organizaciones internacionales. Los participantes tratarán cuestiones vinculadas a la situación en Ucrania y otros asuntos de la agenda internacional.Sputnik te invita a seguir en directo la intervención de Lavrov.
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Lavrov participa en una mesa redonda sobre la crisis en Ucrania

08:08 GMT 23.06.2026 (actualizado: 09:19 GMT 23.06.2026)
© Sputnik / Maksim Blinov / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia
Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
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El canciller ruso, Serguéi Lavrov, interviene en la XII sesión de la Mesa Redonda de Embajadores, celebrada en la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, bajo el título 'La crisis de Ucrania: los verdaderos objetivos y el papel de Occidente'.
Se prevé la participación de más de 110 embajadores de países del sur global y de otras regiones, además de representantes de organizaciones internacionales. Los participantes tratarán cuestiones vinculadas a la situación en Ucrania y otros asuntos de la agenda internacional.
Sputnik te invita a seguir en directo la intervención de Lavrov.
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