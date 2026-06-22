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Rumbo a la Final: Argentina se enfrenta al reto de Austria en auge
Rumbo a la Final: Argentina se enfrenta al reto de Austria en auge
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Argentina y Austria se enfrentan en un duelo que combina la tradición de una potencia futbolística con una de las selecciones europeas de mayor crecimiento en... 22.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: Argentina se enfrenta al reto de Austria en auge
Argentina y Austria se enfrentan en un duelo que combina la tradición de una potencia futbolística con una de las selecciones europeas de mayor crecimiento en los últimos años. Te contamos los detalles que podrían inclinar la balanza.
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