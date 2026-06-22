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Putin deposita una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido en el Día del Recuerdo y el Duelo
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El Día del Recuerdo y el Duelo se conmemora cada 22 de junio, fecha en la que comenzó la Gran Guerra Patria tras la invasión de la Unión Soviética por la... 22.06.2026, Sputnik Mundo
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Como es tradición, la ceremonia principal se desarrolla en los Jardines de Alejandro, junto a los muros del Kremlin de Moscú, con la participación de veteranos de guerra. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin deposita flores ante la Tumba del Soldado Desconocido y también ante los monumentos conmemorativos de las ciudades heroicas.Sputnik te invita a seguir la ceremonia solemne en directo.El presidente ha reiterado en varias ocasiones la importancia de preservar la memoria histórica, entre otras cosas para que el país pueda responder a tiempo ante posibles amenazas que surjan, especialmente ante el auge de ideas neonazis.
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Putin deposita una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido en el Día del Recuerdo y el Duelo
El Día del Recuerdo y el Duelo se conmemora cada 22 de junio, fecha en la que comenzó la Gran Guerra Patria tras la invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En 2026 se cumplen 85 años de aquel acontecimiento histórico.
Como es tradición, la ceremonia principal se desarrolla en los Jardines de Alejandro, junto a los muros del Kremlin de Moscú, con la participación de veteranos de guerra. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin deposita flores ante la Tumba del Soldado Desconocido y también ante los monumentos conmemorativos de las ciudades heroicas.
Sputnik te invita a seguir la ceremonia solemne en directo.
El presidente ha reiterado en varias ocasiones la importancia de preservar la memoria histórica, entre otras cosas para que el país pueda responder a tiempo ante posibles amenazas que surjan, especialmente ante el auge de ideas neonazis.
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