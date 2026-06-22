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Putin deposita una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido en el Día del Recuerdo y el Duelo

Putin deposita una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido en el Día del Recuerdo y el Duelo

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El Día del Recuerdo y el Duelo se conmemora cada 22 de junio, fecha en la que comenzó la Gran Guerra Patria tras la invasión de la Unión Soviética por la... 22.06.2026, Sputnik Mundo

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Como es tradición, la ceremonia principal se desarrolla en los Jardines de Alejandro, junto a los muros del Kremlin de Moscú, con la participación de veteranos de guerra. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin deposita flores ante la Tumba del Soldado Desconocido y también ante los monumentos conmemorativos de las ciudades heroicas.Sputnik te invita a seguir la ceremonia solemne en directo.El presidente ha reiterado en varias ocasiones la importancia de preservar la memoria histórica, entre otras cosas para que el país pueda responder a tiempo ante posibles amenazas que surjan, especialmente ante el auge de ideas neonazis.

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