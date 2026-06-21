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Por primera vez, científicos prueban la reprogramación celular en humanos

Por primera vez, científicos prueban la reprogramación celular en humanos

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¿Y si las células pudieran volver a comportarse como jóvenes? Esa es la pregunta detrás del primer ensayo clínico en humanos de una técnica capaz de... 21.06.2026, Sputnik Mundo

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