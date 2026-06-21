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Por primera vez, científicos prueban la reprogramación celular en humanos
Por primera vez, científicos prueban la reprogramación celular en humanos
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¿Y si las células pudieran volver a comportarse como jóvenes? Esa es la pregunta detrás del primer ensayo clínico en humanos de una técnica capaz de... 21.06.2026, Sputnik Mundo
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Por primera vez, científicos prueban la reprogramación celular en humanos
¿Y si las células pudieran volver a comportarse como jóvenes? Esa es la pregunta detrás del primer ensayo clínico en humanos de una técnica capaz de "reiniciar" parte del reloj biológico celular, un avance que podría transformar el tratamiento de enfermedades asociadas al envejecimiento.
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