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Explota fábrica en zona industrial Ras Laffan, una de las más importantes de Catar

Explota fábrica en zona industrial Ras Laffan, una de las más importantes de Catar

Sputnik Mundo

El incidente ocurrió "como consecuencia de un accidente técnico", reportó el Ministerio del Interior catarí en X. 21.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-21T21:25+0000

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Precisó que el estallido fue "interno" y que los servicios de emergencia atienden el evento, sin que se reporten personas heridas o fallecidas. Tampoco "hay fugas que pongan en peligro la seguridad de las personas", detalló la dependencia. De acuerdo con reportes de medios locales, el estallido fue tan fuerte que se percibió en Baréin.

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