Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260621/explota-fabrica-en-zona-industrial-ras-laffan-una-de-las-mas-importantes-de-catar---1173992912.html
Explota fábrica en zona industrial Ras Laffan, una de las más importantes de Catar
Explota fábrica en zona industrial Ras Laffan, una de las más importantes de Catar
Sputnik Mundo
El incidente ocurrió "como consecuencia de un accidente técnico", reportó el Ministerio del Interior catarí en X. 21.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-21T21:25+0000
2026-06-21T21:25+0000
internacional
catar
baréin
explosión
accidente
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/15/1173992727_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1083f5ccff4f6aad40e2164212616caa.jpg
Precisó que el estallido fue "interno" y que los servicios de emergencia atienden el evento, sin que se reporten personas heridas o fallecidas. Tampoco "hay fugas que pongan en peligro la seguridad de las personas", detalló la dependencia. De acuerdo con reportes de medios locales, el estallido fue tan fuerte que se percibió en Baréin.
catar
baréin
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/15/1173992727_89:1:1228:855_1920x0_80_0_0_ebb49012a8585d613ca4fd8696d7851c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
catar, baréin, explosión, accidente
catar, baréin, explosión, accidente

Explota fábrica en zona industrial Ras Laffan, una de las más importantes de Catar

21:25 GMT 21.06.2026
© Foto : Redes socialesExplosión en Catar.
Explosión en Catar. - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2026
© Foto : Redes sociales
Síguenos en
El incidente ocurrió "como consecuencia de un accidente técnico", reportó el Ministerio del Interior catarí en X.
Precisó que el estallido fue "interno" y que los servicios de emergencia atienden el evento, sin que se reporten personas heridas o fallecidas.
Tampoco "hay fugas que pongan en peligro la seguridad de las personas", detalló la dependencia.
De acuerdo con reportes de medios locales, el estallido fue tan fuerte que se percibió en Baréin.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала