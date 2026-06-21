Explota fábrica en zona industrial Ras Laffan, una de las más importantes de Catar
© Foto : Redes socialesExplosión en Catar.
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El incidente ocurrió "como consecuencia de un accidente técnico", reportó el Ministerio del Interior catarí en X.
Precisó que el estallido fue "interno" y que los servicios de emergencia atienden el evento, sin que se reporten personas heridas o fallecidas.
🚨🇶🇦 Explota fábrica en zona industrial Ras Laffan, una de las más importantes de Catar— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 21, 2026
🔥 El incidente ocurrió "como consecuencia de un accidente técnico", reportó el Ministerio del Interior catarí en X.
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Tampoco "hay fugas que pongan en peligro la seguridad de las personas", detalló la dependencia.
De acuerdo con reportes de medios locales, el estallido fue tan fuerte que se percibió en Baréin.
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