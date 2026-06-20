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Rumbo a la Final: Ecuador favorito, presión y obligación de ganar
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La selección ecuatoriana llega como clara favorita y con el deseo de reivindicarse ante su afición. Con una camada de futbolistas que compiten al más alto... 20.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: Ecuador favorito, presión y obligación de ganar

13:00 GMT 20.06.2026
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La selección ecuatoriana llega como clara favorita y con el deseo de reivindicarse ante su afición. Con una camada de futbolistas que compiten al más alto nivel internacional, buscará la victoria que les dé algo de tranquilidad de cara a su siguiente compromiso.¡Conoce las herramientas que tiene Ecuador para levantarse ante la debutante Curacao!
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