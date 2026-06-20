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Rumbo a la Final: Ecuador favorito, presión y obligación de ganar

Rumbo a la Final: Ecuador favorito, presión y obligación de ganar

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La selección ecuatoriana llega como clara favorita y con el deseo de reivindicarse ante su afición. Con una camada de futbolistas que compiten al más alto... 20.06.2026, Sputnik Mundo

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